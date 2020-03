Naturvidenskab sammen med det spirituelle

"Eskild fortæller blandt andet om, hvordan vores bevidsthed rummer fantastiske muligheder, som kan udfoldes, når man ved, hvordan det skal gøres. Naturvidenskabens verdensbillede står over for en voldsom omvæltning. En pionergruppe af naturvidenskabelige forskere har gennem nogle årtier udviklet et nyt verdensbillede, hvor vestlig videnskab er integreret med den ikke-fysiske verden, vi kender som den spirituelle eller åndelige verden. Det nye vender helt op og ned på de hidtidige principper i videnskaben, men det er grundigt dokumenteret," oplyser Meditation Healing Forening Nordsjælland, som står for arrangemenet.