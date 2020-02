Færre unge mennesker på gaden i Helsinge i weekenderne, giver Natteravnene mulighed for at være mere tilstede andre steder i Gribskov. Pressefoto

Natteravnene flyver nu i hele Gribskov

Foreningen vil samtidig gerne have et lokalt hold i Gilleleje

Ugeposten Gribskov - 05. februar 2020 kl. 11:36 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natteliv Foreningen, der i deres gule jakker går ture i nattelivet for at skabe tryghed blandt børn og unge, hedder stadig 'Natteravnene Helsinge'. Men det kan være, det bliver anderledes fremover. For de frivillige ravne er nu også at se i gadebilledet i Gilleleje og andre steder i Gribskov.

"Vi oplevede et fald i behovet for Natteravnene i Helsinge - forstået på den måde, at det ikke er hver fredag og lørdag, der sker voldsomt meget i Helsinge by," siger Thomas Marcher, formand for Natteravnene Helsinge.

Derfor besluttede de sig for at dække hele Gribskov Kommune.

"Går vi en tur en fredag aften, hvor vi egentlig starter i Helsinge, men finder ud af, at der ikke er så mange unge mennesker, så i stedet for at køre hjem, kan vi jo lige køre en tur til Gilleleje og se, om der sker noget deroppe".

Hele Gribskov De færre mennesker i gadebilledet i Helsinge betyder altså, at man hyppigere vil støde på de gule jakker i de andre af Gribskovs byer.

"Når vi ved, der sker noget i Tisvildeleje, at der er en bakkefest i Gilleleje eller en gymnasiefest i Helsinge, så går vi der, fordi det er der, der er flest unge mennesker på gaden".

Natteravnene blev for eksempel for nylig kontaktet af arrangørerne bag DM i issvømning og spurgt, om de ville være tilstede lørdag aften, hvor der var et show på Gilleleje Havn.

"Det er noget, der kan tiltrække unge, der drikker lidt øl og hygger. Så giver det mening, at vi går der i stedet for i Helsinge, hvis der ikke sker noget der".

Gilleleje-hold Tidligere har Natteravnene også gået deres ture flere steder i Gribskov, blandt andet i Gilleleje, når der var store arrangementer.

"Men nu gør vi det mere fast og på dage, hvor der måske ikke er specielle arrangementer i Gilleleje".

Det har folk taget godt imod, fortæller Thomas Marcher.

"Vi får rigtig mange positive tilkendegivelser. Vi får også forespørgsler fra folk, der overvejer, om det er noget for dem at bruge noget fritid på at være natteravn".

Der har tidligere været en lokal forening i Gilleleje, som blev nedlagt for en del år tilbage. Og det kommer der måske igen.

"Vi arbejder rimelig målrettet på, om vi kan få nok folk i Gilleleje til, at det er lokale, der tager turene der. De er bedre forankret - både i forhold til at kende området og lærer formentligt de unge mennesker der at kende," siger Thomas Marcher.