Naboer frygter kommunalt byggeri: ”Vi er simpelthen rystede”

Gribskov Kommune kan desuden ansøge Miljøstyrelsen om at dispensere fra skovbyggelinien. Det sker jævnligt, og dermed er der en reel risiko for, at den smukke udsigt fra Jan og Salli Serups have ryger sig en tur.

Det hører dog med til billedet, at der helt tilbage i 1978 blev vedtaget en lokalplan for området nærmest gymnasiet, som giver mulighed for offentligt byggeri.

Naboerne til det kommende kommunale byggeri i Helsinge er vrede. De er ikke blevet hørt, og de har købt hus lige dér i tiltro til, at udsigten ville blive ved med at være der.

”Det er fuldstændig ude af trit med ordentlighed. Jeg er dybt overrasket over, at de er så ligeglade med os andre. Det har ramt min kone og mig hårdt,” tilføjer han.

” Jeg er skuffet over, at de er så ligeglade med os. Man taler så meget om bæredygtighed. Men bæredygtighed er åbenbart bare, om jorden kan bære en gravemaskine. Det er uartigt. Der er ingen respekt for nationalparken. Høbjerg Hegn er jo blevet en del af nationalparken Kongernes Nordsjælland,” siger Ole Bjørn Larsen.

”Det koster os en halv million kroner. For et år siden var vores hus vurderet til 4.500.000 kroner. Nu har Danbolig vurderet huset til 4.000.000 kroner – med direkte henvisning til det kommende byggeri,” siger Jan Serup.

Borgermøde om byggeriet

Om godt en måned vil kommunen invitere til borgermøde, hvor der bliver lejlighed til at spørge ind til projektet, oplyser centerchef Søren Korsholm, center for byudvikling og ejendomme:





Kan I bygge på grunden uden at overskride skovbeskyttelseslinjen?

”Der hvor vi har planer om at bygge tæt på gymnasiet, er der en reduceret skovbeskyttelseslinje allerede i dag. Men umiddelbart er det for tidligt at svare på. Det ser ud til, at bygningerne kan holdes inden for det eksisterende lokalplanområde. Men regnvandshåndtering og veje til området vil måske ligge mest hensigtsmæssigt uden for området, så vi får arbejdet bedst med det terræn og landskab, som der er på stedet,” siger Søren Korsholm.





Kan I forstå, at naboerne er bekymrede for, at deres udsigt bliver ødelagt af en administrationsbygning?

”Ja, naturligvis har vi forståelse for, at man her tidligt i processen - før der er fremlagt konkrete planer - kan være bekymrede. Men omvendt taler vi altså om et centralt beliggende bynært område, hvor der i 42 år har været en lokalplan med mulighed for byggeri på en del af arealet."

"I løbet af en god måneds tid forventer vi det første borgermøde afholdt, hvor der bliver god lejlighed til at få viden og stille spørgsmål til det projekt, som først er ved blive udarbejdet.”





En af naboerne, Jan Serup, siger, at hans hus nu er blevet en halv million kroner mindre værd. Hvordan er han stillet?

”Det er for tidligt at sige noget om, hvordan huspriser vil blive påvirket. Kommunen ønsker at sikre hensyn til landskab og naboer og skabe et attraktivt område, der skaber værdi for byen. Kommunen har ikke erstatningspligt for udviklingen i ejendomspriser som følge af ny planlægning,” siger centerchefen.