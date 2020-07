Jessie Buckley har hovedrollen i filmen 'Wild Rose' om en enlig mor fra Skotland, der bare ønsker sig en karriere inden for countrymusikken. Pressefoto

Musikfilm til store og små

Ugeposten Gribskov - 30. juli 2020

I uge 31 byder Tisvilde Bio på musikfilm til både voksne og børn med henholdsvis 'Wild Rose' og 'Trolls på verdensturné' på plakaten.

'Wild Rose' et musikdrama om kvinden Rose-Lynn, som bliver løsladt efter afsoning af en dom for en mindre forbrydelse. Rose-Lynn har imidlertid to små børn, som moderen har taget sig af, mens Rose-Lynn sad i fængsel. Men det eneste, som Rose-Lynn ønsker sig, er en karriere inden for countrymusikken.

Jessie Buckley spiller og synger i hovedrollen som Rose-Lynn.

Filmen vises 31. juli og 1. august kl. 20 samt 2. august kl. 16.

I 'Trolls på verdensturné' er målet for troldene denne gang at få de forskellige musikgenrer til at leve i harmoni, fordi rocken truer med at ville tilrane sig verdensherredømmet.

Det får de andre genrer - pop, country, rap, klassisk og jazz - til at samles under ledelse af dronning Poppy fra poppen. Det bliver en energifyldt tur for de mindre børn gennem musikkens forskellige genrer.

Filmen vises 30. juli kl. 16. jesl