I sin koncert i Gribskov Kultursal synger og snakker Esben Just om, hvordan man rejser sig ved det træ, man er faldet ved - og hvordan man undgår at kravle op i det samme træ igen. Foto: Presse

Musikeren Esben Just var tæt på at dø

En akutoperation reddede Esben Justs liv. Nu besøger den anmelderroste musiker Gribskov, hvor han fortæller, hvad han har lært af nærdødsoplevelsen

Ugeposten Gribskov - 07. marts 2020 kl. 16:45 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han kunne godt mærke, at noget var galt. Kroppen havde lige givet et smæld. Som når man hiver i en elastik og slipper, så den giver et ordentligt svirp. Men det var ikke noget, han havde oplevet før.

Esben Just satte sig derfor bare ned i en stol. Og ventede. Ventede på, at den mærkelige fornemmelse ville forsvinde igen. At kroppen ville makke ret igen, så han kunne komme videre med dagens gøremål. Men det skete ikke. Esben Just ringede efter en ambulance, der hurtigt var på stedet.

Lægehold står klar Med fuld fart blev han kørt på hospitalet. Her blev han lagt ind i en kæmpe scanner. Da han kom ud, stod et helt lægehold klar. Noget var helt galt.

Under scanningen havde lægerne fundet ud af, at Esben Just havde en 'dissekerende aneurisme på aorta' - eller med hans egne ord en tilstand hvor aorta er i gang med at flække og sprænge indefra. Opdager man det ikke tide, vil blodet ikke længere løbe rundt i ens årer, men vil i stedet sive ud i kroppen. Sker det, er chancen for overlevelse lig nul, fortæller Esben Just. Derfor blev han med ekspresfart kørt til Rigshospitalet, hvor han blev akutopereret. Operationen forløb heldigvis uden komplikationer. Men oplevelsen sidder stadig i den rutinerede musiker. Man kan faktisk sige, at den har hjulpet ham.

"Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg blev et bedre menneske med det samme. Men det er desværre ikke tilfældet. Men oplevelsen har givet mig det, at døden ikke er noget, jeg frygter. Man behøver ikke at være bange for døden. En klog mand sagde engang: Når døden er, er jeg ikke. Når jeg er, er døden ikke. Det var præcis det, jeg oplevede."

'The second coming' "Når man er i det, når man ikke rigtigt at registrere, hvad der er galt. Det er først bagefter, det går op for en, hvad der er sket."

Det er netop de tanker, der er udgangspunktet, når Esben Just giver koncert i Gribskov Kultursal den 14. marts. Hans turné har det meget rammende navn 'the second coming'.

"Jeg har fået en større ydmyghed i forhold til at være i live. Før søgte jeg nogle bastante råd om, hvordan man holder sig i form, hvordan man undgår at være syg. Man bekymrer sig, om man er i live, mens man er det. Men fremtiden kommer, når den kommer, og fortiden kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan kun gøre noget ved nuet. Det er det eneste sted, man kan være," mener Esben Just.

Så hvad kan publikum forvente for en koncert?

"De kan forvente at høre min historie. Men på en mindre dramatisk måde. Jeg prøver at uddrage nogle moraler af min historie, og så pakker jeg det ind i musikken. Jeg kommer med nogle almengyldige ting. Og så forsøger jeg at skabe en fest for at minde mig selv om, at det kan vi lige så godt gøre, når vi er her."