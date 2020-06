Mug, vand og jord: Kogekone tvunget til at lukke køkkenet

Den kendte kogekone Camilla Plum har med omgående virkning fået forbud mod at lave mad i sit køkken på Fuglebjerggaaard nord for Helsinge. Forbuddet omfatter også salg af fødevarer på gården, oplyser Fødevarestyrelsen efter et besøg den 13. juni i år.

Styrelsen konstaterede en lang række forhold, som ikke var i orden, blandt andet:

Der var ikke rindende vand i en håndvask i køkkenet, hverken koldt eller varmt. Der var massiv forekomst af mug på bøtter med fødevarer i bunden af et køleskab. Samtlige døre til køkkenet, produktionslokalet og ’bageri’ stod åben under kontrolbesøget. Massiv forekomst af mug i vinduerne i køkkenet. Stor mængde vand og jord på gulvet i produktionskøkkenet. Ejer (Camilla Plum, red.) ryger i produktionslokalet under produktion af blandt andet salat og kogning af bønner, pakning af bønner og påbegyndt produktion af trifli. Gulvet fremstår i rå beton.

Fødevarestyrelsen understreger i sin rapport, at Fuglebjerggaard har fået anmærkninger for at overtræde fødevarelovgivningen på ’minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug’.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Camilla Plum, men i et nyhedsbrev skriver hun, at forholdene blandt andet skyldes stress og travlhed på grund af corona.

I nyhedsbrevet afviser hun dog, at det skulle være et problem, at der er jord og vand på gulvet i køkkenet:

”Vi havde ordnet grøntsager fra haven, og det giver både lidt jord og vand på gulvet. Jeg har aldrig tidligere hørt, at det var et problem, at gulvet i et køkken ikke var helt rent, imens der blev produceret. Det er der ingen restaurantkøkkener, der er undervejs i processen,” skriver Camilla Plum i nyhedsbrevet.

Camilla Plum anerkender, at hun selv er ude om det:

"At det er en forkert prioritering er helt sikkert min fejl, og dem begår jeg som alle andre, men jeg vil gerne sige, at i alle de 40 år, jeg har lavet enorme mængder mad til andre, aldrig har været ude for, at der er nogen, som har fået ondt i maven af min mad," skriver Camilla Plum.

Hun skriver i nyhedsbrevet, at hun håber at kunne åbne igen i løbet af 14 dage.

Fuglebjerggaard driver blandt andet en netbutik og planteskole, ligesom der arrangeres kurser og middage.