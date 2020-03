Skal man lave en reform af pensionistrabatterne, der både tilgodeser dem, der får rabat i dag, og giver rabatter til endnu flere pensionister, er der brug for statskroner, lyder det i opråb fra Movia. Foto: Modelfoto

Movia: Mimrekorts overlevelse kræver støtte fra staten

Movia beder i et opråb til staten om mere støtte

Ugeposten Gribskov - 08. marts 2020 kl. 11:27 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er brug for et statsligt tilskud i millionklassen, hvis mimrekortet og de nuværende rabatter til pensionister i især hovedstadsområdet og Nordsjælland skal bevares. I hvert fald hvis man samtidig vil sikre ens priser og rabatter til alle pensionister, uanset hvor de bor på Sjælland.

Sådan lyder det i et opråb til transportminister Benny Engelbrecht (S) fra bestyrelsesformand Kirsten Jensen og næstformand Per Hovmand på vegne af trafikselskabet Movias bestyrelse.

For cirka en måned siden måtte trafikselskabet sammen med DSB og Metroselskabet i samarbejdet DOT (Din Offentlige Transport) opgive at gennemføre en reform af pensionistrabatterne på Sjælland. Reformen skulle sikre en mere ligelig fordeling af pensionist- rabatterne, men endte med at blive trukket tilbage. Reformen skulle nemlig gå i nul økonomisk for selskaberne.

Det betød, at 60.000 pensionister, primært i hovedstadsområdet og Nordsjælland, skulle betale for reformen med store prisstigninger. Heraf 15.000 med prisstigninger på over 100 procent. Samtidig vil man stort set udfase det populære papkort - populært kaldt mimrekortet.

Trak forslag tilbage Det vakte så stor kritik, at DOT trak forslaget tilbage.

Nu forsøger DOT så at skrue en ny reform sammen, der indeholder en overgangsperiode for at afbøde de værste prisstigninger. Men det betyder, at reformen i stedet for at gå i nul vil komme til at koste trafikselskaberne penge.

"Vi kan alene bevare mimrekortet med den nuværende høje rabat, og give mærkbar rabat til øvrige pensionister, med statslig medfinansiering", skriver Kirsten Jensen og Per Hovmand derfor til ministeren, hvor de samtidig beder om et møde 'snarligst muligt'.

Det er uklart, hvor stor en økonomisk lussing, Movia, der er ejet 45 kommuner og to regioner i Østdanmark, står til.

Ifølge Kirsten Jensen (S), der er borgmester i Hillerød Kommune, har DOT endnu ikke nogle beregninger for, hvad en eventuelt ny model for pensionistrabatter vil kræve af ekstra finansiering.

"Men det er klart, at man ikke kan fordele en rabat mere jævnt mellem dem, der rejser ofte, og dem, der rejser mindre ofte, uden at det bliver dyrere for nogen. Så må der ekstra penge til, men det afsatte staten ikke i forbindelse med lovgivningen og kommunerne og regionerne har dem ikke," skriver Kirsten Jensen i en kommentar til avisen.

60 millioner kroner Da trafikselskaberne bag DOT i 2017 gennemførte en pris- og rabatreform for de øvrige brugere af tog og bus i Østdanmark, smed staten 60 millioner kroner ind for at sikre, at ingen pendlere over natten fik prisstigninger på over fem procent.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har kun følgende kommentar til sagen:

"Jeg vil gerne have mulighed for at drøfte det videre arbejde for harmonisering af pensionistrabatter med Movia, inden jeg svarer på spørgsmål i pressen om dette. Jeg ser derfor frem til vores kommende møde," skriver han i en mail til avisen.