Det er ikke Nordsjællands sejr over Lemvig, der har fyldt noget i efterspillet. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Modstandere lagt for had efter nederlag: Søllere end søllest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Modstandere lagt for had efter nederlag: Søllere end søllest

På banen vandt Nordsjælland Håndbold en tiltrængt sejr, men en detalje i kampens slutning var ved at vende alt på hovedet

Ugeposten Gribskov - 05. februar 2020 kl. 15:23 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke meget er gået Nordsjælland Håndbolds vej i denne sæson. Blot to sejre var det blevet til før sidste fredags bundbrag mod Lemvig.

Men på hjemmebanen i Hillerød blev det til en hårdtkæmpet sejr på 24-23. Med sejren har Nordsjælland kun ét point op til netop Lemvig på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Og så skulle man tro, at alt var fryd og gammen. Men i krig, kærlighed og håndbold gælder alle alle kneb - tilsyneladende.

I hvert fald så modstanderen en mulighed for at stikke en kæp i hjulet på nordsjællandernes dybtfølte lykkesrus.

Baneløbere I sekunderne omkring slutfløjtet i kampen stod hele Nordsjælland Håndbold-bænken op i bare jubel over den tiltrængte sejr. I ren eufori kom træner Simon Dahl og en spiller til at træde et skridt ind på banen. Det havde ingen betydning for resultatet, men var alligevel nok til at få Lemvig-træner Anders Thomsen til at øjne en mulighed for alligevel at få point med fra kampen.

Træneren fortalte, at man efter kampen havde tænkt tænkt sig at nedlægge protest. I håb om at få en omkamp.

"Det er den opfattelse, vi står med (at Nordsjælland-spillere var inde på banen, red.). Det vil vi gerne have tjekket, for det må man selvfølgelig ikke. Det skal jo koste en udvisning og et straffekast til os, fordi det er indenfor de sidste 30 sekunder," sagde Anders Thomsen til TV 2 Sport.

Og fordi dommerparet ikke havde registreret baneløbet fra Nordsjælland-bænken mente han altså, at kampen skulle spilles om.

En lignende situation opstod for to år siden i en 1. divisionskamp mellem Team Sydhavsøerne og Ajax Håndbold, hvor en spiller også løb på banen før tid i eufori. Dengang blev kampen spillet om.

"Vi nedlagde en protest, så vi kunne få muligheden for at se afslutningen igen. Hvis de billeder ikke viser noget, så dør den selvfølgelig bare der. Men er der hold i det, så er der præcedens for at spille kampen om," siger Anders Thomsen til TV 2 SPORT.

I Nordsjælland Håndbold fik den udmelding sveden til at pible frem på træner Simon Dahls pande.

Mange mystiske ting "Jeg er egentlig rimelig rolig, og så har jeg alligevel en grad af nervøsitet. Der er jo sket mange mystiske ting i håndboldhistorien, og skulle det ende med en omkamp, vil det nok ikke engang være det mest mystiske. Men jeg synes ikke, der er noget at komme efter," sagde han og pegede på, at teknikken i hallen havde drillet.

"Da uret slår 60:00, tager vi alle sammen et skridt ind på banen for at fejre sejren. Udfordringen er bare, at hornet ikke lyder. Det er ikke i sync med tiden, så hornet kommer først to sekunder senere. Derfor ser det hele måske lidt mærkeligt ud," sagde han.

Ude i håndbolddanmark vakte Lemvig-trænerens protest straks opsigt. TV 2's håndboldekspert Bent Nyegaard gik på det sociale medie Twitter så langt som at kalde forsøget på at "stjæle" to point for 'Søllere end søllest'.

Om det var det pres, der fik Lemvig til at ændre holdning, er svært at sige. Men søndag eftermiddag indløb pludselig en melding om, at klubben havde droppet sin protest 'på grund af usikkerhed med teknikken i hallen'.

"Imidlertid ser det ud som om, at der er en forsinkelse mellem haluret og hornet på nogle sekunder, og at det derfor er usikkert, om Nordsjælland Håndbold har haft en spiller for meget på banen. På den baggrund og efter en samlet vurdering har Lemvig-Thyborøn Håndbold besluttet ikke at gå videre med protesten," siger Anders Thomsen til TV 2 Sport. Der resterer otte kampe af sæsonen.