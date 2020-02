I et forsøgsprojekt kan borgerne tippe politiet om personer, som mistænkes for at køre i påvirket tilstand. Modelfoto

Mistænker du naboen for spritkørsel? Tip politiet, opfordrer kommunen

Gribskov skal være med i Nordsjællands Politis nye forsøg om forebyggelse mod spirituskørsel

Ugeposten Gribskov - 14. februar 2020

Gribskov Kommune skal være forsøgskommune i et nyt projekt fra Nordsjællands Politi, der har fokus på at forebygge spirituskørsel, hvor Gribskov ligger relativt højt i statistikkerne, ifølge politiet.

Den forebyggende indsats handler om at styrke samarbejdet mellem den lokale betjent og den kommunale alkoholbehandling i Gribskov.

En del af indsatsen handler om borgere, der allerede er blevet sigtet for spirituskørsel, mens en anden del handler om borgere, der aldrig er taget i spirituskørsel, nemlig indsatsen kaldt 'borgertips'.

Tip politiet Borgere kan tippe politiet om andre borgere, 'der endnu ikke er taget i at køre spirituskørsel, men er mistænkt for at køre i påvirket tilstand', som det står i indstillingen til Udvikling, By og Land-udvalget med henblik på at forhindre en eventuel spirituskørsel.

På baggrund af tippet opsøger Gribskovs områdebetjent den mistænkte borger derhjemme og opfordrer personen til at give samtykke til at blive kontaktet af en kommunal alkoholbehandler.

"I gamle dage, da vi havde en lokal politistation, kendte lokalbetjenten sine egne lus på gangen. Som jeg forstår det, er det lidt det, man prøver at genindføre. Hvordan kommer vi tættest på den enkelte. Det er sjældent, at nogen drikker uden grund. Der er mange faktorer - i hvert fald i en sådan grad, at man også kører bil alkoholpåvirket. Der er en-til-en-relation rigtig vigtigt," siger Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), formand for Udvikling, By og Land.

Det har ikke været muligt for Ugeposten få oplyst, hvornår forsøget begynder, eller i hvor lang tid det varer.

Ingen tvang Nogle vil måske mene, at det lyder lidt voldsomt - at der kommer en betjent og banker på døren?

"Politiet er sat i verden for at hjælpe borgerne. Love og regler er lavet for, at vi har en retning, vi skal bevæge os inden for, så det er lettere at leve sammen. Politiet skal være med til at adfærdsregulere," siger udvalgsformanden.

Og man kan jo altid sige nej tak, understreger hun.

"Det er ikke sådan, at der kommer en lokalbetjent med en retskendelse i hånden, der siger, at han skal sparke døren ind. Man kan bare lade være med at åbne".

Men man har endnu ikke begået noget ulovligt?

"Vi skal alle sammen sørge for, at der ikke er nogen, der sætter sig ud i den bil og kører alkoholpåvirket. Hvis jeg ser en til en fest, der er fuld, og som tager sine bilnøgler for at køre, så går jeg hen og siger, det ikke er en god idé og tilbyder at køre personen hjem. Det er det samme," siger Pernille Søndergaard.

Hun tror heller ikke på, at folk går og anmelder hinanden, uden at der er noget i det.

"Vi gør det, fordi vi er bekymrede - og det er bekymrende, hvis vi har en idé om, at der er en, der kører alkoholpåvirket".