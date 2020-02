Minister sætter Gribskov på plads: Skriv dansk - ikke arabisk!

Kommunikér på dansk - ikke arabisk.

Sådan lyder den lodrette ordre fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard nu til jobcentret i Gribskov Kommune. Årsagen er nogle sedler, der var hængt op på jobcentret her i kommune. De var blevet oversat fra dansk til arabisk.

Men det skal altså stoppe nu, lyder beskeden fra ministeren.

"Helt grundlæggende, så er, bør og skal det være sådan, at der skal kommunikeres på dansk på jobcentrene. Vi befinder os i Danmark, og det bør være muligt at stille det krav, at der skal kommunikeres på dansk om de her ting," siger Peter Hummelgaard til BT og indskærper, at der kan oversætte til arabisk, hvis man skal søge ikke job. Derimod skal der ikke oversættes, når der kommer til at søge offentlige ydelser. Og det er netop, hvad de oversatte sedler handler om.

'Er du flygtning eller indvandrer i Gribskov Kommune, og har du brug for hjælp?', står der i overskriften på brevet.

'Har du brug for hjælp til at ansøge om ydelser', skriver Gribskov Kommune videre. Herefter følger praktiske oplysninger om, hvordan man søger offentlige ydelser. Og det er det budskab, den tekst sender, Peter Hummelgaard er utilfreds med.

"Vi har i alt for mange år haft den logik, at når man kommer til Danmark, så er det første, man gør at møde op i kommunen eller jobcenteret, hvor man får at vide, hvad det er for ydelser, man kan få," siger Peter Hummelgaard og tilføjer: