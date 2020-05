Minikor synger i det fri i Græsted

I denne tid med corona-restriktioner har det københavnerbaserede Lavuk Entertainment sat sig for at skabe lidt adspredelse og forhåbentlig noget glæde hos beboerne på en række bosteder i hovedstadsområdet, hvor man holder en række små friluftskonceter.

Koncerterne livestreames også via via Lavuk Entertainments facebookside, så pårørende og andre interesserede har mulighed for at følge med og blive en del af fællesskabet og oplevelsen. jesl