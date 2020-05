Millionbeløb glemt i børnebesparelser: 'Det er en en kæmpe brøler'

Et nyt skoledagbehandlingstilbud skal fra august åbne på Blistrup Skole.

Tilbuddet var godkendt af politikerne. Det var gennemarbejdet af administrationen i kommunen - og forældrene havde fået besked. I oktober sidste år skulle fire børn begynde på et helt ny skoledagbehandlingstilbud på Blistrup Skole.

Men forældrene til tre af børnene havde på fornemmelsen, at noget var helt galt. At kommunen bare hastede noget igennem for at spare penge. Meget tyder på, at den forudsigelse holdt stik.

Efter de tre forældre stod frem med deres bekymringer i Ugeposten, valgte kommunen at udskyde projektet. Nu har administration og politikere valgt at arbejde videre med projektet igen. I den forbindelse har gennemgået de beregninger, der lå til grund for den oprindelige beslutning om at oprette tilbuddet. Og de beregninger viser, at kommunen havde lavet flere essentielle fejl.

Selvom det specialpædagogiske tilbud kun var en måned fra at skulle åbne, havde forvaltningen ikke medregnet omkostninger til etablering af det nye tilbud, ligesom der heller ikke var afsat tilstrækkeligt med personaleressourcer til at tage hånd om de sårbare børn. Det oplyser administrationen selv i en sagsfremstilling til børneudvalget.

"Jeg vil ikke engang sige, at der er lavet en fejl 40, for det underminerer, hvor kæmpe en brøler det var, at vi fra politisk hold bare godkendte tilbuddet på administrationens indstilling. Men vi var ikke klogere. Det må jeg bare lægge mig fladt ned og erkende. Også selvom jeg ikke var formand dengang. Vi bliver klædt på af administrationen til at træffe beslutningerne. Og her var vi ikke klædt godt nok på," siger børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V).

De mangelfulde beregninger betyder blandt andet, at mens man havde forventet at skulle spare næsten 4,5 mio. kr. ved at lave tilbuddet - er den reelle besparelse over de næste fire år blot 2,4 mio. kr. Fra det beløb skal derudover trækkes 1 mio. kr. til etableringen af tilbuddet.

En af de tre forældre, der dengang forsøgte at råbe kommunen op, er glad for, at hun og de andre forældre stod fast.

"Det her fortæller mig, at Gribskov er en kommune, der er under økonomisk pres og prøver at finde steder at spare. Men jeg synes ikke, at Gribskov tænker langsigtet. Man tænker kun på, hvad man kan spare nu og her. Det er rigtig ærgerligt. Man kan ikke tillade sig at spare på børnenes uddannelse. Hverken på 'normale børns' eller på børn med udfordringer. Det er i folkeskolen, at hele deres fundament skal skabes," siger Merete Rahbek Olsen, der dog samtidig roser kommunen for at have gransket hele sagen igen.

Debatten om skolernes økonomi er den seneste tid for alvor blusset op. Skolerne i Gribskov skal aktuelt spare 14 mio. kr. Det skyldes blandt andet stærkt stigende udgifter til specialområdet. I dag bliver mange børn således kørt ud af kommunen til skoletilbud i andre kommuner, hvor der er plads. Ideen med det nye tilbud er fra kommunens side at lave et billigere tilbud.

Natasha Stenbo Enetoft holder fast i, at det er en god idé.

"Det ligger en besparelse i det her. Men hvis det skulle ramme mine egne børn, at de skal i tilbud, der ligger uden for folkeskolen, vil jeg også 10 gange hellere have, at tilbuddet ligger lokalt i kommunen, så de stadig er tæt på deres vennekreds - men også så de måske kan sluses tilbage i deres klasse, hvis det er målet. Det her er det eneste rigtige at gøre," siger hun.

'Jeg ved det ikke' I Gribskov Kommune er den daværende velfærdsdirektør, der stod for projektet, blevet fyret. Siden er to centerchefer også stoppet. Det har betydet, at direktøren for plan, teknik og beskæftigelse, Niels Tørsløv, har varetaget opgaverne på den seneste tid.

Niels Tørsløv, I trak det her projekt i 11. time, fordi I ikke var ordentligt på plads. Nu er I klar til at starte projektet igen. Alligevel kan jeg læse, at I otte måneder senere ikke engang har lavet servicebeskrivelsen for det nye tilbud. Hvad har I lavet siden september?

"Der er ikke sket så meget, andet end at vi har genbesøgt projektet og business casen og lagt op til en ny beslutning i erkendelsen af, at den oprindelige case ikke gav et fuldt billede af, hvad vi kunne opnå økonomisk."

Sidste år havde forældrene fået besked på, at deres børn skulle begynde, og at der var styr på det hele. Først da de råbte op, valgte I at udskyde oprettelsen af tilbuddet. Nu kommer det så frem, at I dengang ikke havde indregnet etableringsomkostninger og tilstrækkeligt med personaleressourcer. Hvordan kan det ske?

"De beløb i referatet refererer til, at vi har måttet genbesøge den business case, der lå til grund for beslutningen."

Men hvordan kan det ske, at der ikke er afsat nok ressourcer til et tilbud, der er en måned fra at skulle starte?

"Du spørger til en sag, jeg ikke kender, fordi jeg ikke var en del af beslutningen dengang. Så jeg kan ikke svare dig på det."

Men du er den eneste, jeg kan spørge om det.

"Ja, det er rigtigt. Men når du spørger, hvordan det kan ske, ved jeg det ikke."

Er det fordi, der ikke var lavet et grundigt nok arbejde dengang?

"Når vi tager sagen op igen, er det fordi, vi kan se, at der er behov for at se genbesøge business casen igen," siger han.

Det nye skoledagbehandlingstilbud skal efter planen begynde den 1. august i år. Det bliver normeret til 10 børn.