Millionærvillaen i Heatherhill

For 110 år siden opførte en rig englænder en villa i det smukke Heatherhill-landskab

Ugeposten Gribskov - 07. juni 2020 kl. 11:30 Af Helle Nanny Brendstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle områder og huse vækker vores nysgerrighed og virker dragende som mysterier. Sådan et hus lå engang i Heatherhill med den smukkeste udsigt til Kattegat omkranset af lyngklædte bakker.

Det var husets engelske ejer, der navngav området Heatherhill, det engelske ord for lyngbakker. Manden hed Joseph Vincent og var mangemillionær i te og smør. Og så var han gift med danske Marie. I 1910 byggede parret det smukke hus i engelsk stil og indrettede med kostbare egetræsparketgulve og egetræspaneler, åbne pejse i alle stuer og fine tapeter overalt. Førstesalen bestod af ikke mindre end 12 soveværelser, der alle bød på franske porcelænsvaske med ophøjede rosenmotiver og delft-blå hollandske kakler på væggen bag. Vest for huset lå et lille træhus, kaldet te-pavillonen, der også blev brugt som gæstehus. Hele herligheden kostede forretningsmanden 40.000 kr. at bygge. Med til ejerskabet, der udgjorde 35 ha lyngklædte bakker, hørte også to avlsgårde, Klitgaarden og Hedegården på Raagemarken.

En villa bebos Familien Vincent opholdt sig i Villa Heatherhill om sommeren. Resten af året boede familien på ejendommen Bussock Wood House i England. Selvom nordkysten også på den tid var befolket af velhavende sommergæster, så var Joseph Vincent berømt på egnen for sin Rolls Royce. Det var naturligvis familiens chauffør, der kørte vognen. I 1933 overdrog Joseph Vincent Heatherhill til sin adoptivdatter Edith i bryllupsgave. Hun blev gift med den engelske flyveingeniør Walmsley.

Kongeligt besøg Vi ved også, at Villa Heatherhill fik kongeligt besøg i hvert fald en sommer. Det var i 1927, da prins Harald og prinsesse Helene og deres børn tilbragte sommeren i de skønne omgivelser. Men villaen har også været forblæst, særlig i de kolde måneder, hvor der har været bælgmørkt og øde om natten. Derfor kan det heller ikke undre, at en forfatter lod sig inspirere til at rammesætte Heatherhill som scene for en kriminalroman. Otto Schray skrev 'Midnatssamtalerne', der udkom i 1939.

En æra sluttes Af uvisse grunde tog parret Walmsley hverken huset eller egnen til sig og besøgte kun sjældent Heatherhill. Alligevel nedlagde Edith i 1947 en klausul om, at der ikke måtte bygges på området uden Fredningsnævnets godkendelse i hendes og hendes søns liv. I årene op til 2. Verdenskrig brugte militæret det østlige flade plateau til øvelsesskydning med luftværnsartilleri, og i krigens sidste år brugte tyskerne området. Om tyskerne også brugte villaen, ved vi ikke. Efter krigen og frem til midten af 1950'erne brugte det danske militær området til øvelsesterræn. Først etablerede man en teltlejr ved Strandbjerggård, men senere blev der bygget røde barakker, hvor campingpladsen er i dag.

Villa Heatherhill forfaldt sørgeligt over årene og fik mange skader af rystelser fra kanonerne. Ejerne hverken besøgte eller forsøgte at vedligeholde bygningen. I 1958 lykkedes det Vejby-Tibirke Kommune at købe ejendommen og arealerne for 550.000 kr. af Edit Walmsley. Huset blev revet ned i 1959 efter flygtige overvejelser om at restaurere og lave Villa Heatherhill til restaurant. Den idé frafaldt Vejby-Tibirke Kommune og sognerådet besluttede at frede området. Fredningen skete på baggrund af statstilskud på 300.000 kr.

Gamle Gribskov I samarbejde med Gribskov Arkiv beretter Ugeposten om gamle dages Gribskov. I samarbejde med Gribskov Arkiv beretter Ugeposten om gamle dages Gribskov. Et vingeslag Heatherhill er i dag en af Danmarks bedste sommerfuglelokaliteter. Her lever blandt andet seks til otte truede sommerfuglearter. Men sommerfuglene er i tilbagegang! Det vil Gribskov Kommune ændre på sammen med sommerfugleeksperter og botanikere fra Lepidopterologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Aage V. Jensens Fond har skænket 167.000 kr. til projektet, der løber fra 2019-2023. Kommunen registrerer forekomsten af sommerfuglene og de planter, de lever af og på.

Græssende får står for naturpleje på Heatherhill. Fra 2019-2023 bliver der lavet forskellige forsøg på at finde frem til de naturplejemetoder, der fremmer de planter, som sommerfuglene er afhængige af. Det er f.eks. forsøg med slåning af planter som græs og urter med le og afbrænding inden for indhegningen. Hegnene vil blive fjernet med udgangen af 2023. Læs mere på www.gribskov.dk/vingeslag.

