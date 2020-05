Dyrt-indkøbte projekter der alligevel ikke bliver til noget, er ifølge faglig organisation en af grundene til det økonomiske kaos på skoleområdet. Foto: Adobe Stock

Million-besparelser bekymrer: 'Man bruger pengene de forkerte steder'

Man underminerer hele det fundament, der skal sørge for, at eleverne lærer noget, lyder advarslen nu fra fagforeninger om kommende skolebesparelser

Ugeposten Gribskov - 08. maj 2020 Af Jeppe Helkov

Besparelserne på skoleområdet rammer på det værst tænkelige tidspunkt. Sådan lyder det nu fra den lokale kredsformand i Danmarks Lærerforening, Michael Bie Andersen.

"Det er det værst tænkelige tidspunkt. Man står og har elever, der ikke har været i skole siden midten af marts. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, vil der derfor være et efterslæb fagligt og socialt. Nu skal man så ind og finde, hvad der kan svare til 31,6 stillinger. Det er i sig selv en udfordring at skulle få samlet op efter corona-krisen, og nu skal man så midt i det hele afskedige personale. Det er barskt," siger Michael Bie Andersen, der repræsenterer lærerne i Gribskov Kommune.

Hver skole i Gribskov skal helt konkret spare syv pct. af deres budget. Det skyldes ifølge forvaltningen i Gribskov Kommune, at der hver måned er et overforbrug på 1,5 mio. kr. på skoleområdet, og at man frem mod 2023 forventer budgetoverskridelser hvert år på 21-30 mio. kr. Men Michael Bie Andersen er ikke enig i den fortælling, der er skabt omkring skolerne i Gribskov.

Fortælling passer ikke "Der bliver fortalt en historie om, at der er et overforbrug ude på skolerne. Det er en historie, vi ikke kan genkende. Det flyder ikke med mælk og honning ude på skolerne. Tværtimod bruger man ikke særlig mange penge per elev. På alle de nøgletal, jeg ser på, ser det ud til, at man formår at drive nogle forholdsvis billige skoler med høj kvalitet og tilfredshed," siger han og peger på, at en skolestruktur med mange små skoler og store geografiske afstande gør, at der her i kommunen bliver brugt ekstremt mange penge væk fra kerneopgaven, undervisningen.

"Det er kun halvdelen af pengene, man bruger, der finder vej ud til folkeskolerne. Omkring 25 pct. ender på specialområdet, og så bruger man også mange penge på transport, bygninger og ledelse. Så der er nogle strukturelle forhold i Gribskov, der gør, at skolevæsenet koster mere. Men vil man have den skolestruktur med mange små skoler, er man også nødt til at betale, hvad det koster. Selvfølgelig kan der altid spares. Men jeg mener ikke, det er ude i klasselokalerne," siger han.

Politisk slingrekurs Samme melding kommer fra Dorte Ellegaard, næstformand i BUPL Nordsjælland, der repræsenterer pædagogerne. Hun mener, at det økonomiske kaos skyldes, politikernes og forvaltningens slingrekurs de seneste mange år.

"Vi er nogle faglige organisationer, der har forsøgt at råbe op om, at man bruger pengene de forkerte steder. For otte år siden startede man et projekt, der hed børnebyer. Så kom der et politisk skifte, så ændrede man projektet til at hedde attraktive lokalsamfund. Så kom der et nyt skifte, så hed projektet heller ikke det længere. Og nu hedder det det igen."

"Og i hver eneste projekt har der været nogen ude at måle og nogen uden at tegne. Det koster penge. I stedet for at bruge energien på pædagogikken har nogle af de ansatte også været tvunget til at bruge deres kræfter på at forberede projekter, der så ikke er kommet alligevel," siger hun og nævner konkret det såkaldte effektprogram, der skulle sikre bedre undervisning.

"Kommunen købte effektprogrammet og fik nogen til at oversætte det fra engelsk. De betalte for, at alle lærer og pædagoger kom på uddannelse. Og programmet kunne ikke bruges. Det gav ingen mening. Til sidst endte de med at trække hele effektprogrammet tilbage. I stedet er man nu i gang med nogle nye programmer, som der bliver brugt penge på at uddanne de ansatte i."

"Vi er derude, hvor nogle af pædagogerne siger, at de høje herrer på rådhuset nu igen har fundet på noget, men de behøver ikke forholde sig til det, for det bliver alligevel ikke til noget. Så der bliver brugt rigtig mange penge på projekter, der ikke bliver til noget."

Rammer enkelte elev Dorte Ellegaard og Michael Bie Andersen er også enige i, at de kommende besparelser vil ramme det enkelte barn hårdt.

"Det er ikke første gang, der bliver sparet på folkeskolerne i Gribskov. Så skolerne har allerede skåret økonomien helt ind til benet. Nu bliver de sidste støttefunktioner så også skrællet væk. Undervisningen er kerneydelsen, men der er også en række støttefunktioner rundt om. Der skal f.eks. være et pædagogisk læringscenter. Samtidig bliver der mindre tid til at lave en spændende og kreativ undervisning. Gør man det her, bliver de funktioner ramt. Så de her besparelser vil underminere hele det fundament, der skal understøtte, at eleverne lærer noget. Jeg frygter, at det her vil bremse den positive udvikling, skolerne er inde i nu."

Besparelserne er i høring frem til den 11. maj.