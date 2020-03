Der var færre langtidsledige i Gribskov Kommune i tredje kvartal sidste år end i forrige. Til gengæld er der færre nyledige, der kommer til samtale inden for den første måned i deres ledighedsperiode. Foto: Arkiv

Markant fald i antallet af langtidsledige

På et år er der næsten en tredjedel færre langtidsledige i Gribskov

Ugeposten Gribskov - 19. marts 2020

I tredje kvartal sidste år var der 87 langtidsledige borgere i Gribskov Kommune. Det er 30 procent færre end på samme tidspunkt året før. Det viser en ny rapport fra Dansk Arbejdsgiverforening om kommunernes præstation i beskæftigelsesindsatsen.

"Det er et rigtig flot resultat. Vi har intensiveret opgaven omkring de langtidsledige, og det er lykkedes, fordi vores medarbejdere på jobcentret har lavet et fantastisk, stort stykke arbejde," siger Mikkel Andersen (S), der er formand for beskæftigelses og unge-udvalget.

Ifølge udvalgsformanden er det et større fokus, der forklarer det store fald i antallet af langtidsledige.

"Jeg tror, det der har virket er, at vi hele tiden har haft fokus på det fra både politisk hold, medarbejdere og ledelse".

Langtidsledighed er kendetegnet ved ledighed i mindst 80 procent af de seneste 52 uger.

Senere første samtaler I samme periode kommer færre nyledige dog til deres første samtale på jobcentret inden for den første måneds ledighed, viser rapporten fra Dansk Arbejdsgiverforening.

En tidlig indsats er med til at hjælpe nyledige hurtigt tilbage i job, påpeger Dansk Arbejdsgiverforening.

"Der må vi bare erkende, at vi ikke er lykkedes," lyder det fra Mikkel Andersen.

I 2018 kom 87 procent af de langtidsledige i tredje kvartal til en samtale inden for en måned, mens andelen var faldet til 78 procent i 2019.

"På sidste udvalgsmøde (beskæftigelse og unge, red.) besluttede vi at flytte ressourcer til det. Vi er nødt til at have fokus på det igen, så vi får samtalerne op at køre igen."

Det betyder, at der nu er flyttet flere hænder hen for at løfte opgaven.

Det er et krav i lovgivningen, at første samtale skal holdes senest ved en samlet ledighed på seks uger.

Har man haft fokus på de langtidsledige på bekostning af nyledige?

"Nej, vi har fokus på begge dele. Det har ikke været sådan, at vi har truffet et valg om at flytte flere af dem her end dem her," siger udvalgsformanden.