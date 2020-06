Mand lurede ind ad vinduet

Klokken 02.24 blev det anmeldt, at en 55-årig kvinde et kvarter forinden havde opdaget, at der stod en mand på hendes grund på Maglehøjvej i Vejby, og hun havde en formodning om, at han havde stået og luret ind ad hendes vinduer.

Da kvinden råbte ham an, forsvandt han fra stedet i ukendt retning, oplyser Nordsjællands Politi.

En politipatrulje kørte til stedet, men kunne ikke finde manden, der beskrives som: dansk af udseende, cirka 30 år, kraftig af bygning, 170-180 centimeter høj, lyst kort hår i en firkantet frisure. Han var iført lys jakke.