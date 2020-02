Mad og jazz samme aften på Kildegården

Vil du med til jazz? Hvis ja så er den lokale jazzklub, som med over 500 medlemmer er Danmarks største jazzklub, klar med koncert 28. februar. Koncerten er arrangeret sammen med Pension Kildegaard. Udover jazz byder aften også på mad.

Lars Jansson har gennem fire årtier begejstret fans verden over med sit let genkendelige univers af iørefaldende og sangbare melodier med et tydeligt skandinavisk fodaftryk, skriver Pension Kildegaard videre.