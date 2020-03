Må ikke give håndtryk: Ni Gribskov-borgere må vente på statsborgerskab

Corona-virussen får nu konsekvenser for ni borgere i Gribskov. 17 borgere i Gribskov Kommune er omfattet af loven om indfødsret og statsborgerskab, som Folketinget vedtog lige før nytår.

Ni af dem må vente på at blive statsborgere, da de skal igennem den såkaldte grundlovsceremoni, før de kan modtage statsborgerskabet.

I loven har folketingspolitikerne indført, at der skal gives et håndtryk. Men på grund af smittefaren for corona er det ikke muligt. Derfor må de ni borgere pænt vente på, at politikerne på rådhuset i Gribskov igen må trykke hånd. Det skriver Gribskovonline.info

Det er statsminister Mette Frederiksen, der fredag fortalte, at grundlovsceremonierne må vente.

I Gribskov finder de sted to gange årligt. Den næste gang var den 23. marts.