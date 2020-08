Se billedserie Lydkunstner Jacob Kirkegaard på feltoptagelse på rensningsanlæg i Gribskov Kommune. Pressefoto

Lyt til lyden af affald

Sanselige lydværker bliver udstillet på Munkeruphus i Gribskov

Ugeposten Gribskov - 24. august 2020

Den 22. august åbner Munkeruphus i Gribskov en soloudstilling med lydkunstneren Jacob Kirkegaard, som er kendt verden over for sine æstetiske og sanselige lydværker, der har været udstillet på en lang række udenlandske museer og herhjemme er repræsenteret i samlingerne på Louisiana og AROS. Ofte handler værkerne om emner, vi har svært ved at forholde os til, og kunstneren har således arbejdet med bl.a. radioaktivitet i Tjernobyl og Fukushima, smeltende is i Arktis, grænsemure i Palæstina og Mexico samt vores fremmedgjorte forhold til kroppen og døden.

Til udstillingen på Munkeruphus præsenterer han for første gang i Danmark sit nye store værk Testimonium, der retter mikrofonen mod det, vi normalt holder ud i strakt arm: vores affald. Lyd- og videoinstallation består af optagelser af spildevand, affaldssortering og rensningsanlæg i Danmark, Grønland og Letland samt en af verdens største lossepladser; Dandora Dumpsite i Nairobi, Kenya. Steder kunstneren har besøgt med sine sensitive mikrofoner og hydrofoner for at indfange lyden af forurenede floder, kloakvandsbassiner, glassortering og forbrænding af affald.

Senest har kunstneren været på feltoptagelse rundt på spildevandsanlæg i Gribskov Kommune for at researche til et helt nyt værk skabt til udstillingen på Munkeruphus. Her har han bl.a. optaget lyden af en ny stor procestank i Gilleleje samt et siv-rensningsanlæg i Helsinge, hvor naturen hjælper med til at rense vores spildevand.

"Det er med stor glæde og stolthed, at Munkeruphus kan vise en soloudstilling med Danmarks nok mest internationalt anerkendte lydkunstner. Jacob Kirkegaard er enestående inden for sit kunstneriske felt og i mange år har han stået alene som den danske kunstner, der har beskæftiget sig specifikt med lydkunsten. I mere end 25 år har han rejst med sine ører og mikrofoner ud til verdens afkroge, historiske brændpunkter og øde naturlandskaber for at bevidne verden igennem lyd," siger Line Kjær, kunstnerisk leder på Munkeruphus.

Selvom Jacob Kirkegaard ofte arbejder med komplekse aspekter af tilværelsen og politisk betændte emner i sine værker, sker det ikke med en løftet pegefinger og han ser heller ikke sig selv som politisk eller aktivistisk kunstner. Derimod retter han mikrofonen mod kontroversielle emner ved at indsamle akustiske vidnesbyrd uden ord, som de eksisterer derude som ren lyd, og som kan skabe et sanseligt rum i publikum, der måske kan fortælle os noget på et andet og dybere plan.

Udstillingen VIDNESBYRD kan opleves på Munkeruphus tors.-søn. kl. 12-17 fra 23. august til 1. november.

Hver søndag kl. 14 er der omvisning i udstillingen og torsdag 3. september fortæller Jacob Kirkegaard om sin praksis i en artist talk med efterfølgende middag. I relation til udstillingens emne er Munkeruphus del af Danmarks officielle affaldsindsamling d. 19. september, hvor der indsamles skrald langs Munkerup Strand.

Alle arrangementer annonceres løbende på www.munkeruphus.dk.