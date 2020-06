Lukker 'smuthul': Nu kan politikere ikke længere tage orlov med løn

orlov 10 gange i denne valgperiode har byrådspolitikere i Gribskov benyttet sig af muligheden for at holde orlov fra byrådet med fuldt vederlag. Men nu er det slut med den mulighed.

"Jeg tror ikke, der er nogen i verden, der forstår logikken i, at man stadig modtager løn, hvis man frivilligt frasiger sig sit arbejde. Så for at højne tilliden til politikerne og gøre det mere rimeligt laver vi nu reglerne om," siger SF's gruppeformand, Jacob Mark, til DR Nyheder.

I Gribskov Kommune har Venstres Jørgen Simonsen været en af dem, der har forsvaret muligheden. Han har blandt andet selv taget en måneds orlov for blandt andet at rejse til Hawaii.

"Man har ret til noget ferie og til noget frihed i forhold til at tage orlov. Jeg mener, det er en del af min ansættelse. Lige så vel som man ude på arbejdsmarkedet har ret til seks ugers ferie. Der er nogen, der samler feriepenge sammen, andre får løn i ferien. Det her er en anden måde at gøre det på. Så jeg mener, at den her ordning bare er en del af det system."