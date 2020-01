Luften inde kan sagtens blive for tør

Som regel handler et godt indeklima om at sørge for, at der ikke er for fugtigt. Men nogle danskere – særligt i nybyggede boliger – oplever, at luften indendørs i vinterperioden faktisk bliver for tør

For de fleste danskere handler et godt indeklima om at huske at lufte ud tre gange om dagen og sikre, at den relative luftfugtighed ikke bliver for høj, særligt i sommermånederne. Men der er også nogle, som kæmper med det modsatte – nemlig et for tørt indeklima, når det bliver koldt om vinteren.

Det gælder boliger med genvindingsanlæg, hvor ventilationen fjerner den fugt, der er i luften indenfor, og erstatter den med tør luft. Mens nogle ikke vil være generet af den tørre luft, kan andre få tør hud, tørre øjne og tørre slimhinder. Oplevelsen af et tørt indeklima kan også skyldes andre faktorer, som fx støv eller kemi i luften.

Du kan måle den relative luftfugtighed med et hygrometer, og viser det sig, at du har et meget tørt indeklima, kan det også påvirke træmøbler og materialer i boligen.

Træ er et organisk materiale, og de gulvbrædder, der ligger klinisk op ad hinanden om sommeren, trækker sig sammen, når det er tørt og koldt. Og så kan du opleve gulve med sprækker, døre der gaber, og vinduer som går op og i for nemt.

Træ kan klare meget, men på sigt er det ikke godt, at det skal udvide sig og trække sig for meget sammen.