Loppeboder erstatter kræmmermarked

Alle bydes velkommen til at gå på opdagelse i den lille landsby, hvor man kan gøre gode fund både til børn og voksne i de mange loppeboder, eller købe friske grøntsager, æg, nyslynget honning, vine, antikviteter, keramikting og andre spændende sager. Man kan samtidig opleve stemningen i den gamle historiske landsby, og få en god snak med de lokale i byen.

Besøgende opfordres til at sætte bilen på p-pladserne ved forsamlingshuset eller ved kirken. I boderne vil der være kort, så man kan finde rundt i byen, og for børnene er der loppeskattejagt. Af hensyn til Corona-smitte vil der være håndsprit i boderne.

"Borgere og turister i Gribskov bliver i år pga Coronarestriktionerne, snydt for Søborgs store årlige kræmmermarked. Derfor fik vi idéen til at erstatte det med et byloppemarked, så man alligevel kan få en hyggelig dag i Søborg og gøre en god handel, også i år", siger Maria, Mette og Trine, som er blandt initiativtagerne til dette arrangemenet