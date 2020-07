Livreddere med opråb efter ulykke: Bad mellem flagene

Den tragiske hændelse skete langt fra livreddertårnet på stranden, og det får nu den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste til at komme med et opråb til de badeglade danskere og turister.

"Hver dag sætter vi de her flag ud, der er røde og gule. Det betyder, at vi holder ekstra meget øje mellem dem. Desuden sætter vi flag på livreddertårnene, som indikerer, om det er godt at bade eller farligt at bade," siger livredderchef John Mogensen.