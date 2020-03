Live-foredrag i Kulturhavn Gilleleje

Der lægges ud med foredraget: "Det er bare en Virus" ved overlæge Anders Formsgaard, som i lyset af Coronavirus Covid 19 udbruddet i Kina har fået en uhyggelig aktualitet. Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og det trænger ind i og udnytter levende celler til at formere sig. En del virus gør os syge. Uden for vores celler er det blot en livløs partikel, som er uden eget stofskifte, og som ikke er i stand til at formere sig alene. Det er blot "en pose af protein med noget genmateriale indeni". Men inden i vores celler sker der noget. Dér overtager virus kontrollen af vores celler og laver tusinder af nye viruskopier, skriver Kulturhavn Gilleleje i en pressemeddelelse.