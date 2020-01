Lise har dræbt 12 rotter i sit hjem: 'Det er som psykisk terror'

Den høje kradsen fik Lise Wesnæs til at bekymre sig. For lyden kunne næsten kun stamme fra to ting: Mus eller rotter.

Bærer sygdomme

Heldigvis holdt der tilfældigvis en bil fra rottebekæmpelsesfirmaet Rentokil inde hos naboen. Lise Wesnæs gik hen og spurgte, hvad hun skulle gøre.

Beskeden var, at det nok bare var halsbåndsmus. Men Lise Wesnæs fik alligevel to rottefælder for en sikkerheds skyld. Hun mener selv, at hun samtidig fik besked om, at hun selv skulle tømme og fylde mad i fælderne.

Noget hun i dag aldrig kunne drømme om at sige ja til.

"Dengang tænkte jeg ikke så meget over det. Men i dag ved jeg, at man ikke selv må tømme fælderne. Rotterne bærer jo på en masse bakterier, der er farlige for mennesker. Så jeg har haft risiko for at blive smittet med alt muligt," siger hun.

Efter den april-dag begyndte Rentokil at komme hos Lise Wesnæs to gange om måneden. Rentokil er det firma, Gribskov Kommune benytter til rottebekæmpelse. Ifølge loven er en kommune altid forpligtet til at 'foretage en effektiv bekæmpelse af rotter' – også hos privatpersoner.

Derfor håbede Lise Wesnæs også, at de hurtigt ville få bugt med rotterne. Men hun blev klogere.