Lige nu: Gribskov er landets hårdest ramte corona-kommune

I sin rapport opgør Statens Serum Institut i antal smittede borgere per 100.000 indbyggere fordelt på de enkelte kommuner.

Og ser man på rapporten over nye smittetilfælde de seneste syv dage, ligger Gribskov altså helt i top. Her falder kommunen ind under den højeste kategori med 30+ tilfælde per 100.000 indbyggere.

Der har altså været minumum 12 nye tilfælde af corona-smittede i Gribskov de seneste syv dage.