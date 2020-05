Lejelejligheder på vej i Helsinge

I løbet af et års tid kommer der mere liv i Helsinges bymidte. I løbet af foråret 2021 står 21 nye lejligheder klar på grunden Nytorv/Gadekærvej. Det er et areal, der i årevis har ligget ubenyttet hen.

Selskabet Estate Invest i Frederiksværk står bag byggeriet, der har været lang tid undervejs, fordi det har været et ønske at få ændret lokalplanen, der oprindelig krævede butikker i stueplan:

"Det har taget temmelig lang tid at få lokalplanen på plads. Vi mener nemlig, at der er butikker nok i gågaden - og der er slet ikke behov for flere butikker ned ad en sidegade. Der er langt større behov for boliger i bymidten," siger direktør Peter Nielsen, Estate Invest.