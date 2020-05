Projektet Elleville skal ligge på Tisvildevej 18 i Vejby. Foto: Foto: Almenr

Lejeboliger på vej: 'Vi er IKKE gået konkurs'

I Vejby skal der efter planen laves et nyt mini-samfund. Men i sidste uge kunne man i cvr-registret så pludselig læse, at projektet var gået konkurs. Det skyldtes en dum fejl, lyder det nu

Det stort anlagte projekt er gået konkurs og er under tvangsopløsning. Sådan lød det pludselig i sidste uge om det stort opslåede Elleville-projekt i Vejby. Men det hele beror bare på en dum fejl.

Sådan lyder det nu fra manden bag, serieinvestor Morten Lund. Han fortæller, at projektet kører på skinner som planlagt.

"Der skete en dum fejl i forbindelse med overtagelsen af arealet ved Elleville - og ja, jeg har købt det personligt," skriver Morten Lund på sin profil på hjemmesiden medium.com. Han kommer ikke nærmere ind på, hvad fejlen konkret var, andet end at 'revisoren har påtaget sig skylden."

Bjarke Ingels står bag "Det hele blev ordnet i den 12. time. Og vi vil snart offentliggøre det fulde arkitektoniske vidunder af BIG (Bjarke Ingels Group, red.)," fortsætter Morten Lund.

Elleville-projektet så for alvor dagens lys sidste sommer. Her fortalte folkene bag første gang om sine tanker bag at lave et nyt minisamfund i Vejby. Et sted hvor børnefamilier og seniorer skal dele tilværelse. Et slags moderne bofællesskab, hvor boligerne er lavet af præfabrikerede, transportable og klimavenlige boligenheder.

Udover Morten Lund står virksomheden Almenr bag Elleville, og her fortæller administrerende direktør Morten Thomsen, at der har været en nærmest overvældende interesse for projektet fra interesserede lejere.

"Der er generelt stor interesse for vores projekter, men det har været exceptionelt her. Vi kan ikke sige med 100 procents sikkerhed hvorfor, men noget skyldes helt sikkert beliggenheden - og så er der bare stor interesse for bofællesskaber i Nordsjælland," siger Morten Thomsen og fortæller, at mange har været tiltrukket af Ellevilles værdier.

Det simple liv "Hele konceptet med, at det er lejeboliger og microliving, hvor det simple liv er i fokus, tror jeg tiltrækker mange. Og så bliver det bygget meget, meget bæredygtigt. Den oprindelige idé er, at man bygger i containere, man kan sætte i naturen. Og når man fjerner dem, er der ikke nogen efterladenskaber. Der er ikke gravet noget ned eller lavet noget byggemodning - og der er enheder, der selv forsyner med energi og renser vandet."

Om alle de drømme bliver til virkelighed, kan Morten Thomsen dog ikke sige noget om endnu. Det er nemlig Morten Lund og hans firma, der står for finansieringen af projektet, mens Almenr står for at finde lejere.

Indtil videre venter de også stadig på den endelige byggetilladelse.

"Der har været lidt forsinkelser på kommunen. Der er en lokalplan, og den bør vi kunne fungere under. Men kommunen har ikke endelig godkendt vores byggeri endnu. Men der er tegninger fra arkitekten og det hele. Så vi venter bare på godkendelsen. Før vi har den kan vi ikke lave lejekontrakter med folk," siger Morten Thomsen.

Elleville skal ifølge tidsplanen tage det første spadestik til projektet den 1. august.