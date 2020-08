Ledige pladser i selvhjælpsgrupper

Mandegruppen 'Kom videre mand' starter 11. august kl. 17-19, som et tilbud om er et frirum for mænd. Formålet er at få nye ideer og måder til at tackle hverdagen på, for eksempel hvis man har mistet jobbet, er blevet skilt, blevet syg, er stresset eller føler sig lidt alene. Allan Johansen står for gruppen.