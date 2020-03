Antallet er indbrud i Danmark er på det laveste niveau i 35 år.

Laveste antal indbrud i 35 år: Så mange gange slog tyvene til

Ugeposten Gribskov - 02. marts 2020 kl. 11:06 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi udsender hver dag en døgnrapport over det seneste døgns kriminelle aktiviteter. Her har vi her på Ugepostens redaktion flere gange spurgt hinanden, om ikke der på det seneste ikke har været markant færre indbrud på politiets liste.

Nu viser nye tal, at den fornemmelse faktisk passer.

Fjerde kvartal af 2019 bød således på rekordfå anmeldte indbrud.

Samlet set bød 2019 også på det laveste antal anmeldte indbrud i 35 år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som 'Bo Trygt' har indsamlet. Det er en sammenslut af TrygFonden, Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Målrettet indsats

"Frygten for indbrud er noget af det, der påvirker danskernes tryghed allermest i en negativ retning, og derfor er der fortsat brug for, at vi alle sammen gør en målrettet indsats for at holde tyvene ude. Ikke bare af vores eget hjem, men af hele nabolaget," siger Britt Wendelboe, programleder i Bo Trygt i en pressemeddelelse.

Billedet af færre indbrud går også igen i Gribskov. Her blev der sidste år "kun" anmeldt 216 indbrud mod 307 anmeldte indbrud i 2018 - og 303 i 2017. Altså et fald på næsten 100 indbrud på et år.

Ikke overraskende er Nordsjællands - og landets - største kommune, København, den kommune der har været ramt af flest indbrud det forgangne år. Her er der blevet anmeldt 1607 indbrud. Nummer to over de de nordsjællandske kommuner med flest indbrud er Gentofte, mens Rudersdal er nummer tre.

Omvendt sker der færrest indbrud i Ishøj, Albertslund og Vallensbæk.