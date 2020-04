Se billedserie Sommergæster 1925, Rågeleje.

Landliggere valfarter til nordkysten - også i coronatider

I mere end 130 år har de små fiskerlejer Tisvildeleje, Rågeleje og Gilleleje taget imod sommergæster fra København. Det gør de også i dag

Lokalbefolkningen har undret sig, korset sig og nydt godt af gæsterne, når de - landliggerne, sommerhusgæsterne, turisterne - kom og slog sig ned i kortere og længere tid i sommermånederne. Turismen eksploderede, da jernbanen kom til Gilleleje i 1896. Først i 1924 kom den til Tisvildeleje.

Fiskere, håndværkere, landmænd og købmænd nød godt af de købestærke gæster, når de kom på landet. Mangen fiskerfamilie flyttede ud af deres huse og ind i familiens anneks for at leje hovedhuset ud til sommergæster. Andre byggede små ferieboliger og holdt gæsterne med mad, herunder den gode landlige kost med frisk fisk, smør, mælk og æg. Der blev bygget sommerhuse, badehuse, badebroer, anlagt haver, passet og repareret sommerhuse. Holdt opsyn om vinteren og gjort klar til indrykningen om sommeren igen. Og gennem hele sommeren var badehoteller, barer, kroer og restauranter på de høje nagler for at gøre sommeropholdet så underholdende og dejligt som muligt.

"For Sommergæsterne er der Lejlighed til Spadsereture i Nordsjællands herlige Natur, til Badning, Sport m. m., og for Vintergæsterne Ski- og anden Vintersport for hvilket Terrænet er ideelt. Intet Under, at Københavnerne og udenlandske Turister Sommer og Vinter valfarter til denne Nordsjællands uforlignelige Egn".(Kilde: Bogen Nordsjælland. Den danske Riviera af Otto Andrup m.fl., 1949, side 209)

Fra Olga Lendorfs dagbog De tidligste landliggere, dem med sommerhus gennem flere generationer, fik et til tider både nært og familiært forhold til lokalbefolkningen. For landliggere som familien Lendorf og deres nærmeste betød sommerlivet for over 100 år siden en aktiv tilværelse. Der var mange gøremål og deltagelse i forskellige arrangementer af privat og offentlig karakter indenfor lokalsamfundets rammer.

Familien Lendorfs tilknytning til Gilleleje begyndte i slutningen af 1800-tallet. Carl Lendorf købte jord på Strandbakkearealet og fyrskoven (i dag bøgeskov) af Gilleleje-fiskerne. Datteren Olga skrev dagbog, og derfor kan vi læse om både daglige strandbadeture, om hængekøjer i skoven, dejlige solnedgange fra vinduerne i huset Granly, der lå (stadig ligger) ned til vandet. At man hentede smør og mælk på Nellerupgaard, gik i kirke, kom sammen med præstens og andre af byens notabiliteter. At man deltog i byens større begivenheder som Bakkefesten og missionsmøder. Man tog på visitter hos bekendte i byen og omegnen, gik ture til Nakkehoved, havnen, Gilbjerg eller blot til kroen med købmandsforretningen for at handle. Man roede langs stranden eller på Søborg Kanel. Olga var også på udflugter til Hellebæk, Hornbæk, Esrum og Søborg.

Fakta: Gamle Gribskov I samarbejde med Gribskov Arkiv beretter Ugeposten om gamle dages Gribskov.

Olga blev gift ved et landliggerbryllup i Gilleleje kirke fredag den 15. juli 1892. Brylluppet blev holdt på kroen for 20 gæster, hvor man "disponerede over begge havesalene, salonen og spisestuen. Kaffen blev serveret i det lukkede lysthus i haven". Olga noterer sig undervejs til kirken, hvor mange lokale følger med fra vejsiden, at der var opstillet en æresport for brudeparret. Kirken var stuvende fuld. Bryllupsrejsen gik til Båstad og varede en uge.

Send "din dagbog" Olgas dagbog er guld værd, fordi den giver os indblik i en tidslomme - Gilleleje anno 1880'erne. Der er paralleller til i dag, fordi sommerhusgæster stadig strømmer til nordkysten, hvad vi ser i disse dage. Og det er stadig en god forretning for både gæster og lokale. Vi lever i en historisk tid med corona-krisen og den gennemgribende betydning, den har for det enkelte menneske. Derfor opfordrer Gribskov Arkiv Ugepostens læsere - lokalbefolkningen, landliggere og sommerhusgæster, ja alle store som små - til at sende os personlige beretninger om, hvordan denne mærkelig tid opleves. Det kan være i form af dagbogsnotater, små film, lydoptagelser, interviews med familiemedlemmer, tegninger, sange - der er ingen grænser. Det vigtige er, at en nysgerrig borger, en forsker eller en efterkommer kan gå i arkivet om 10 eller 100 år og få viden om, hvordan den enkelte oplevede corona-krisen i 2020.

