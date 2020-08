Se billedserie Katja Berger vil hjælpe unge med at skrive noveller her i løbet af efteråret. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Lær at skrive bøger på biblioteket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lær at skrive bøger på biblioteket

Ugeposten Gribskov - 14. august 2020 kl. 14:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Velkommen til 'Forfatterspirernes Skriveklub'.

"I samarbejde med to lokale forfattere Katja Berger og Thomas Arnt inviterer Gribskov Biblioteker til 'Forfatterspirernes Skriveklub', der er en skriveklub for unge mellem 13 og 17 år, der er ramt af skrivekløe eller bare godt kan lide at skrive, lege med ord, fortælle historier," skriver Gribskov Biblioteker i en pressemeddelelse.

"Vi blev i det tidlige forår kontaktet af fantastyforfatteren Katja Berger, der havde en idé om at lave en skriveklub for unge mennesker. Man kan gå til ridning, fodbold og spejder, kunne det ikke være et godt tilbud for de unge, hvis man også kan gå til skriveklub, spurgte hun. Den idé var vi med på," fortæller Alexander og Connie fra Gribskov Bibliotekerne. Sammen med Katja Berger og Thomas Arnt, der også er børnebogsforfatter, videreudviklede de ideen om en skriveklub for de unge.

Hele efteråret

Skriveklubben bliver et tilbud for unge fra hele kommunen. Skriveklubben mødes hver tirsdag i efteråret 2020 fra september måned og frem til slutningen af november. Katja og Thomas inspirerer og hjælper de unge mennesker med at skrive deres egne tekster (noveller), som til sidst samles i en fælles novellesamling, der som afslutning på skriveforløbet udgives som en rigtig bog i forbindelse med en vaskeægte bogreception for familie, venner og andre interesserede.

Hvis man er interesseret kan man tirsdag 18. august komme til åbent hus på Helsinge Bibliotek fra klokken 16.30 til 17.30, hvor unge mellem 13 og 17 år kan møde Katja Berger og Thomas Arnt og få en snak om skriveklubben.

Jk