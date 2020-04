Der er en læge færre i kommunen, og det kan mærkes, fortæller læge i Gilleleje. Foto: Adobe Stock

Længere til lægen: Lukker for nye patienter

Kun en enkelt lægeklinik i kommunen er åben for patienttilgang

Ugeposten Gribskov - 13. april 2020

Hvis du vil skifte læge inden for kommunegrænsen, kan det kun lade sig gøre, hvis du vælger en i Vejby, viser sundhed.dk.

Alle lægeklinikker i Gribskov Kommune - undtagen 'Gribskov Lægecenter' i Vejby - har nemlig lukket for tilgang af nye patienter.

I oktober 2018 havde næsten 80 procent af lægerne åbent for nye patienter, mens det i dag kun er 12 procent, viser tal fra Region Hovedstaden.

En læge færre En del af forklaringen er, at der er en læge færre i kommunen, ifølge Lars Jørgen Hansen, formand for de praktiserende læger (PLO) i Gribskov Kommune. Han arbejder i Gilleleje Lægecenter sammen med fire andre læger.

"Vi kan helt sikkert mærke, at vi har fået mere at lave. Det er svært at finde tider til patienter inden for de rammer, vi har lovet, og der er længere ventetid. Det var der i forvejen, og så blev den endnu længere, synes vi," siger han.

"Vi kan ikke levere en ordenligt service".

En læge kunne ikke sælge sin praksis, som derfor lukkede sidste sommer. Patienterne måtte derfor overgå til de resterende læger i Gribskov.

Langt til lægen At der er lukket for patienttilgangen har ikke nogen alvorlige konsekvenser for borgerne, ifølge Lars Jørgen Hansen.

"Det har haft den konsekvens, at nogle har måttet søge læge uden for deres by, og derfor skal køre langt. Jeg tror ikke, det har alvorlige konsekvenser," siger han.

"De fleste skal nok finde vej til lægen, hvis de føler, de er alvorligt syge".

Ikke mere plads Der er altså mulighed for, at der kan være endnu en læge i Gribskov, men ingen har købt det ledige ydernummer, som er en betingelse for at få honorar fra sygesikringen.

Det er også en mulighed, at de læger, der allerede har en praksis i kommunen kan overtage ydernummeret.

Er der nogen, der har udvist interesse hos de læger, der er i kommunen, for man kan vel købe et ekstra ydernummer?

"Der er ikke nogen, der har sagt, de var interesserede i ydernummeret. Men det er rigtigt, man kunne godt overtage og ansætte en læge til. Hos os er vi begrænsede af vores lokaler. Vi kan simpelthen ikke have flere patienter, og vi kan heller ikke lige bygge til. Det har vi undersøgt. Jeg tror, det gælder for de flestes vedkommende, at der simpelthen ikke er fysisk plads".

Region H leder Det er Region Hovedstadens ansvar at finde en ny læge - og Lars Jørgen Hansen mener, at regionen gør, hvad den kan i en tid, hvor der er lægemangel i det meste af landet.

"De annoncerer det i medier og opfordrer til at søge kontakt der, hvor der mangler læge," siger han.

Og Lars Jørgen Hansen er da også håbefuld, når det kommer til at rekruttere en læge til den ledige stilling i fremtiden.

"Der bliver uddannet flere på landsplan, så når der kommer flere kollegaer, skal den nok blive besat," siger han.