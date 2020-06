Kunst i Fileten: Får lov til at åbne i sidste øjeblik

Det er blevet en tradition. Faktisk er det 30 år siden, at 'Kunst i Fileten' blev afholdt første gang. Den 27. juni byder arrangørerne igen inden for på Alfavej 25 i havnen i Gilleleje.

"Kunst i Fileten er som mange andre også præget af restriktioner vedrørende corona. Så ingen fernisering og musik. Men masser af sprit, afstand og god kunst på væggene," skriver arrangørerne i en pressemeddelelse. Her fortæller de også, at 30. års jubilæet først bliver fejret til næste år, og at de vil sørge for, at der ikke er flere end 40 besøgende ad gangen.