Jens Møller Andersen fylder 60 år i denne uge. Foto: Hans Carlsen

Kulturhavnens leder fylder 60

Ugeposten Gribskov - 05. juli 2020

fødselsdag Kulturhavn Gillelejes travle, ihærdige, arbejdsomme, inspirerende, idérige og allestedsnærværende leder Jens Møller Andersen runder det skarpe hjørne den 5. juli 2020.

Han tiltrådte for godt 2 år siden og arbejder utrætteligt med at få Kulturhavnen til at fungere organisatorisk og praktisk. Ikke ene mand, men godt hjulpet af de ca. 170 frivillige ildsjæle, som er tilknyttet de forskellige faggrupper. Det kræver dog alligevel sin mand at holde sammen på det hele.

Han er en populær og respekteret leder, og mange af de frivillige nyder godt af hans store erfaring, hvis der opstår behov for råd og vejledning. Jens er tilflytter og er faldet pladask for Gilleleje, hvilket ikke er en dårlig egenskab, når man står i spidsen for et hus, som har opnået at få en sådan central betydning for lokalsamfundet.

Desværre er det på grund af forsamlingsforbuddet ikke muligt at afholde en offentlig reception, så PR-gruppen i huset oplyser, at Fonden for Kulturhavnen i stedet holder en lukket reception lørdag den 11. juli 2020, som er begrænset til de frivillige i huset og særligt inviterede, så fødselaren trods alt kan blive hyldet og få et "corona-albuetryk".