Maud Margrethe Pedersen i sit kreative laboratorium. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kreativt laboratorium inviterer til litterær folkestue Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kreativt laboratorium inviterer til litterær folkestue

Oversætter af japanske bøger Mette Holm er med, når Dronning Sophies kreative Laboratorium inviterer til litterære arrangenmenter i august

Ugeposten Gribskov - 19. august 2020 kl. 13:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dronning Sophies kreative Laboratorium, der ligger i Dronningmøllehuset, lancerer nu tre litterære arrangementer med støtte fra Kulturstyrelsen.

Maud Margrethe Pedersen, der står bag laboratoriet, fortæller, at hun har søgt støtte fra Kulturstyrelsen og fået midler til arrangementerne, hvor Mette Holm, der oversætter Murakami og andre japanske forfattere, vil deltage.

Det første arrangement finder sted 23. august og vil være et oplæsningsarrangement i »genopfundet folkestuestil,« som Maud Margrethe Pedersen beskriver det.

- Dronning Sophies kreative Laboratorium får sin premiere på laboratorie-delen, som er noget jeg længe har drømt om. Et uformelt oplæsningsevent, hvor de lyttende også nørkler imens. En nærmest gammeldags oplæsning, hvor et stykke kultur bliver ført tilbage til udgangspunktet, nemlig mellem mennesker, siger Maud Margrethe Pedersen.

- En genre, vi vil arbejde videre med i byens nye kunstneriske etablissement: Dronning Sophies Kreative Laboratorium, siger hun.

Mette Holm vil læse op og fortælle om de kvindelige japanske forfattere, hun har oversat. Der er the og kaffe, og gæsterne medbringer strikketøj, tegnegrej eller andet, som de nørkler med, mens der læses op og fortælles. Der er plads til 10-14 deltagere.

Næste arrangement finder sted 28. august og her vil Dronningmøllehuset lægge lokaler til, når Mette Holm i samarbejde med den japanske jazzpianist Makiko Hirabayashi fortæller om, hvad der skal til for at gengive en japansk roman på dansk. Der vil være oplæsning på begge sprog, og de to kvinder vil blandt andet tale om lydord, mangel på stedord, ental og flertal samt en helt anden opfattelse af farver, end vi har her i Danmark. Med hensyntagen til corona kan der være 50-80 deltagere.

Det sidste arrangement finder sted i Villingerød Kirke 30. august. Overskriften er »Musikken i Haruki Murakamis roman 1Q84.«

Her lader Mette Holm publikum lytte til den musik, der er en vigtig del af den japanske forfatters tekster. Der bliver i løbet af aftenen opført musikværker som er centrale for romanen, herunder et særligt arrangeret uddrag fra Janáeks Sinfonietta. Musikerne er Jake Phillips (violin), Kjell-Åke Andersson (trompet), Jan Harbeck (saxofon) og Makiko Hirabayashi(Piano).

Arrangementet finder sted i Villingerød kirke fra kl. 19-20.30, og der vil blive serveret et enkelt glas efter musikken. Det vil også være muligt at købe udvalgte Murakami-bøger til særpris. Her vil der være plads til 60 deltagere.

Billetterne kan købes hos Dronning Sophies kreative Laboratorium. Her kan der også fås info om priser mm.

can