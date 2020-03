Der skal væsentligt færre underskrifter til for, at borgerne i Gribskov kan få et forslag i byrådssalen. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Krav til borger-forslag slækkes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krav til borger-forslag slækkes

Der skal færre underskrifter til at få forslag i byrådssalen

Ugeposten Gribskov - 28. marts 2020 kl. 15:13 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hidtil har man som borger skullet indsamle 1050 underskrifter for at få taget sit forslag op til politisk behandling i byrådet. Men nu skal man indsamle væsentligt færre underskrifter.

På det seneste møde besluttede byrådet nemlig, at 400 underskrifter er nok.

Siden 2018, hvor det har været muligt for borgerne at stille forslag, har kommunen modtaget seks forslag. Et af forslagene fik 0 underskrifter, mens det højeste antal underskrifter er 63. Det seneste forslag handlede om at ændre ordningen.

Har sat barren for højt "Måske har vi sat barren for højt i forhold til, hvor mange, der skal skrive under - vi kan også se, at der er meget få kommuner rundt omkring, der har succes med det. Det er ellers en direkte måde at få et byråd til at tage stilling til en sag. Men nu har vi mere end halveret det antal underskrifter, der skal til, og håber, at folk finder ud af, at det er en meget god idé," siger borgmester Anders Gerner Frost til Frederiksborg Amts Avis.

Borgmesteren mener, at det også kan være en udfordring, at man skal bruge sit NemID, når man skal skrive under på et forslag, som ligger på kommunens hjemmeside.

"Det kunne være en af ulemperne. Men det er et vilkår, for vi er nødt til at vide, hvem der stiller et forslag," siger han til avisen.