Trine Egetved, Jesper Behrensdorff og De Konservative forlader konstitueringen i byrådet.

Konservative har fået nok: Langer kraftigt ud efter den politiske kultur

Ugeposten Gribskov - 06. februar 2020 kl. 12:28 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det nok! Sådan lyder det nu fra De Konservative. Partiet meddeler onsdag, at de trækker sig fra konstitueringen. Dermed har to partier trukket sig fra flertallet på en uge. "Nok er nok. Vi har derfor besluttet, at vi nu træder et skridt tilbage, fortsat arbejder konstruktivt, bakker op om udvalgsstruktur, men til hver en tid forbeholder os retten til at sige præcis, hvad vi mener på de enkelte sager," skriver partiet i en pressemeddelelse.Årsagen til De Konservatives afsked skal findes i skolernes økonomiske situation. Ugeposten har den seneste tid beskrevet, hvordan kaos har præget skolerne. Blandt andet har en skoles økonomiske balance svunget fra den ene uge at vise et underskud på 135.000 kr., til tre dage senere at vise et overskud på 2,4 mio. kr. - for fire dage senere igen at vise et underskud på 473.000 kr. Kaosset har blandt andet ført til, at Gilbjergskolen skulle spare ni mio. kr. En ekstrabevilling fra byrådet gjorde dog, at underskuddet "kun" endte på 4 mio. kr.

Men den konservative udvalgsformand Trine Egetved mener ikke, at den sag er håndteret korrekt.

"Det er ikke blevet håndteret på den rigtige måde. Vi synes ikke, man har lyttet nok til det, der er kommet fra vores skoleledere og vores skolebestyrelser," siger hun og peger på, at byrådets ekstrabevilling ikke løser det reelle problem: De kommende besparelser på 18 mio. kr. som skolerne stå overfor.

Her mener Trine Egetved, at man sender aben videre til skoler.

"Det er forkert, når man siger, at man nu laver en kæmpe håndsrækning, når faktum er, at skolerne stadig står og skal finde rammebesparelser for 18 mio. kr. årligt. Det er besparelser, der ikke er disponeret politisk."

Mener du, der mangler politisk lederskab i den sag?

"Ja, lige nu lægger vi de her besparelser ud til skolelederne. De skal selv finde pengene, samtidig med vi politikere beder dem lave den ene indsats efter den anden, uden de får penge til det. Hvad hvis skolerne kommer tilbage og siger, at de ikke kan lave en ordentlig skole ved at bevare de små matrikler? Er der så politisk åbenhed over for at lukke skoler? For når man siger, at skolerne selv skal finde besparelserne, må vi jo som politikere også lytte til de forslag, der kommer tilbage. Det kan jeg godt tvivle på. Men jeg kan selvfølgelig blive positivt overrasket."

Serviceloftet er nået. Er det ikke fair nok, at skolerne også skal spare, når deres budgetter bliver overskredet?

"Selvfølgelig skal de det. Men det kan ikke nytte noget, at vi lægger det ud som en rammebesparelse. Nogle af de politiske dispositioner, der er taget i den her valgperiode, har gjort, at udgifterne på f.eks. hjemmesygeplejen er eksploderet mellem hænderne mellem os. Der har vi ikke bedt hjemmesygeplejen om selv at finde besparelserne. Der har vi fra politisk side disponeret dem og set på, hvad vi kunne gøre på serviceniveauet. Her må vi på samme måde tage en politisk diskussion om, hvordan skolerne skal spare pengene. Er det på antallet af lærere? Er det på ledelsesstrukturer? Eller på antallet af matrikler? Eller skal vi have en helt anden skolestruktur? Det kan man ikke bede skolelederne om selv at skulle beslutte," siger Trine Egetved og fortsætter:

"Og det er jo ikke fordi, skolerne smider om sig med mælk og honning i øjeblikket. De har stort set ikke længere penge at drive almene skoler for. Der er sparet i bund. Så kan det godt være, at nøgletallene fortæller, at vi bruger mange penge per elev her i kommunen. Men det er kun én side af fortællingen. Man er også nødt til at se på den virkelighed, skolelederne sidder i derude."

Trine Egetved skyder samtidig også med skarpt efter det nuværende flertal. Hun mener, at der i byrådet er kommet en kultur, hvor det ikke er tilladt at være uenig.

"Vi har tænkt os at fortsætte med at arbejde konstruktivt med hele byrådet. Men vi er nødt til at kunne sige, hvad vi mener, uden vi skal udsættes for det, vi har oplevet det seneste stykke tid. Det kan ikke nytte noget, at man ikke kan stille sig op i byrådssalen og sige noget og have en politisk debat, uden at man bliver afbrudt, eller der bliver snakket på kryds og tværs imens, eller der bliver vendt øjne og lavet fagter."

"Jeg har manglet et demokratisk overskud, hvor man for åben skærm kan sige, hvad man mener. I stedet for at man har politisk mundkurv på og ikke må sige sin holdning til konkrete forslag. Det var noget af det, Kim Valentin var god til. Han gav plads til, at partierne kunne sige deres mening. For som politiker har man brug for at kunne sige til borgerne, hvad man tænker og mener, så vi ikke bare fremstår som 'NytGribskov afdeling Konservativ', 'NytGribskov afdeling Venstre' osv. Vi skal kunne vise borgerne, at vi mener noget forskelligt, men stadig er i stand til at arbejde sammen."

De Konservative har i øjeblikket formandsposten i udvalget for strategi og samskabelse - og en næstformandspost i udvalget 'udvikling, by og land'.