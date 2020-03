Det er op til den enkelte kirke at finde ud af, hvornår forårets konfirmationer skal rykkes til. Foto: Adobe Stock

Konfirmationer udskudt til efteråret

På grund af corona-epidemien er konfirmationerne i Gilleleje Kirke udskudt til september og oktober

Ugeposten Gribskov - 25. marts 2020 kl. 09:38 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle konfirmationer er udskudt til efter pinse.

Sådan lød beskeden fra landets biskopper, efter regeringens forsamlingsforbud på over 10 personer for at forhindre udbredelsen af corona-smitte.

Det er op til kirkerne selv at finde nye datoer, og i Gilleleje Kirke har man besluttet at udskyde alle konfirmationer til efteråret, fortæller sognepræst Ole Buchardt Olesen.

"Det kan lyde drastisk. Andre kirker har valgt at udskyde det til juni måned, men tænk, hvis det ikke er slut der, og så har folk droppet et lokale for at leje et andet, og så går det også galt med det. Det er næsten bedre, at de har et halvt år til at finde et lokale," siger han.

Konfirmationerne i Gilleleje Kirke finder derfor sted den 26. september og den 3. oktober.

"Måske viser det sig, at det hele er afblæst, og så var det dumt at have udskudt til efteråret. Men skal vi handle her og nu, så folk kan få besked, når de henvender sig, vil vi hellere finde en løsning, der ser ud til at være holdbar," siger sognepræsten.

I Helsinge Kirke er det endnu ikke besluttet, hvornår konfirmationerne skal finde sted, men det arbejdes der på i øjeblikket.

"Vi skal finde ud af, hvornår det er bedst. Også sådan at vi ikke planlægger det, så det måske bliver udskudt igen," siger kordegn Leif Dan Hauge Christensen til Ugeposten.

Udskudte dåb og vielser Det er stadig muligt at få døbt sit barn eller blive gift med sin udkårne i kirken - med maksimum 10 personer til stede inklusive personale.

I Helsinge Kirke var tre dåb blevet udskudt, lød det torsdag i sidste uge, mens to havde valgt at afholde dåben som planlagt: De afholdes enkeltvis og uden gudstjeneste.

Og med en halvering i antallet af deltagere, for normalt er der mellem 20 og 40 til en barnedåb i Helsinge Kirke, ifølge kordegn Leif Dan Hauge Christensen.

Dem, sognepræsten i Gilleleje Kirke har været i kontakt med, har valgt at udskyde, hvilket også er Kirkeministeriets anbefaling.

"Jeg skulle have haft en dåb i Søborg Kirke i formiddags (torsdag i sidste uge, red.), og de valgte at udskyde det. Det er ikke så festligt kun at være mor, far og den, der bærer barnet, og så må man jo kun gå hjem bagefter," siger Ole Buchardt Olesen.

Det samme er en vielse, som ellers var planlagt til begyndelsen af april, og i Helsinge Kirke er to vielser udskudt.