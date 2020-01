Kommunal direktør fritaget for tjeneste: Kan få gyldent håndtryk til millioner

Problemer på skoleområdet var noget af det, der endte med at føre til, at velfærdsdirektør Mikkel Damgaards blev fritaget fra tjeneste.

Kommunal direktør kan få et gyldent håndtryk på knap to mio. kr.

I midten af december fik byrådspolitikerne nok. Et enigt økonomiudvalg havde ikke længere tillid til velfærdsdirektør Mikkel Damgaards. Derfor blev han med omgående virkning fritaget fra tjeneste. Byrådet skal den 28. januar tage endeligt stilling til, om den øverste chef for børne-, unge-, social- og ældreområdet skal afskediges.

Bliver det vurderet, at fyringen 'skyldes væsentlig misligholdelse', kan Gribskov Kommune "slippe" med et beløb i størrelsesordenen 665.000 kr.

I Mikkel Damgaards kontrakt fremgår det ligeledes, at han kan blive opsagt med seks måneders varsel. Det betyder, at fyringen af Mikkel Damgaards kan ende med at koste skatteyderne i Gribskov Kommune 1,99 mio. kr. Derudover vil han modtage et ukendt feriepengebeløb.

Det forklarer fagchef for HR i Gribskov Kommune, Thomas Mateusiak. "Såfremt der ydes en godtgørelse – så beregnes det af bruttobeløbet, dvs. løn plus pension. Det samme gør sig gældende med den månedlige løn," skriver han i en mail til Ugeposten.

Efterfølgende stod skolebestyrelsesformændene på Nordstjerneskolen i Helsinge og Gilbjergskolen frem i Ugeposten og fortalte, at styringen på rådhuset under ledelse af Mikkel Damgaards har været kaotisk.

Tilliden er væk

Mikkel Damgaards har også selv erkendt, at der var store problemer på området. I en orientering til børneudvalget skrev han, at 'sagsbehandlingsfrister overskrides', 'at principper for god forvaltningsskik ikke altid efterleves', og 'at de afgørelser, der træffes, ikke altid lever op til det forventede faglige niveau'.

Og det var altså alt det, der gjorde, at politikerne til sidst fik nok.

"Begrundelsen er, at Økonomiudvalget ikke længere har den fornødne tillid til at direktøren fortsat kan sikre overblik og dermed styre økonomien som overordnet ansvarlig for velfærdsområdet," lød det i en pressemeddelelse, hvor de oplyste, at man indstiller til, at 'samarbejdet med velfærdsdirektør Mikkel Damgaards skal ophøre'.