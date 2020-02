Send til din ven. X Artiklen: Kommunal chef om kritik: 'Jeg synes, vi har et højt fagligt niveau' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunal chef om kritik: 'Jeg synes, vi har et højt fagligt niveau'

Vi har fokus på arbejdsmiljøet og følger op, når der er sygefravær, siger centerchef om højt sygefravær

Ugeposten Gribskov - 04. februar 2020 kl. 10:31 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sygefraværet blandt plejepersonalet i de kommunale enheder i Gribskov var i 2018 tårnhøjt. Faktisk havde hver af de 190 ansatte i gennemsnit 22 dages sygefravær. Det viser nye tal fra den liberale tænketank Cepos. Ifølge centerchef i Gribskov Kommune Rikke Østergaard Asmussen er man opmærksom på det høje sygefravær. "Det er rigtig vigtigt at være opmærksom på sygefraværet. Det gælder lige meget, om det er højt eller lavt. Når vi har medarbejdere, der er fraværende, går det ud over de opgaver, vi løser hos borgerne. Især når det er plejepersonale, der er tale om. Så mærker man det lige med det samme," siger hun og fortæller, at sygefraværet også rammer andre end borgerne: "Det betyder også noget for dem, der er fraværende, for de har helt sikkert mest lyst til at have et arbejde og være til stede. Men det rammer også dem, der er tilbage på arbejdet. Opgaveløsningen bliver præget af, at man mangler nogen. Så skal der selvfølgelig være et beredskab for, hvad man gør, når der er sygefravær. Hvordan kan vi tage højde for det fravær, der i et eller andet omfang må forventes at komme. Der skal ske en opfølgning, når der er konkret sygefravær," siger hun.

Fokus på rekruttering "Der har vi en forpligtelse i forhold til, hvad det her er udtryk for. Hvad kan vi som arbejdsplads gøre for at få nedbragt sygefraværet? Her er det utrolig vigtigt, at vi som arbejdsplads har fokus på rekruttering af dygtige medarbejdere og ledere. Men også på at fastholde dem på en arbejdsplads, de synes er et godt sted at være," fortsætter Rikke Østergaard Asmussen.



Cepos mener, at det høje sygefravær giver et fingerpeg om udfordringer med ledelsens evner, arbejdsmiljøet og kulturen på arbejdspladsen. Er der et problem? "Nej, det er ikke mit indtryk. Det vil jeg sige. Jeg synes, vi har et højt fagligt niveau. Det synes jeg også, mange af tilsynsrapporterne viser. Der får vi ikke løftede pegefingre. Vi har en velfungerende MED-organisation, hvor vi netop har en dialog med de faglige organisationer. Så vi har fokus på arbejdsmiljøet og følger op, når der er sygefravær."

Økonomien er presset Lene Lindberg mener, at sygefraværet kan skyldes den uro og de udskiftninger, der har været på området. Er du enig? "Det er klart, at når der sker mange ting og mange ændringer på en arbejdsplads, så kan det sagtens få en afsmittende effekt på sygefraværet. Samtidig er økonomien også presset. Det gør, at der samlet set kan skabes nogle forhold, som vi skal være opmærksomme på. Men jeg synes sådan set, vi er lykkes rigtig flot med at tage hånd om den opgave. Dog med det forbehold, at der stadig er ting, vi kan gøre bedre." "Det ligger også i budgetaftalen, at der skal laves en handleplan for sygeplejen og hjemmeplejen - og hvordan det her bedre kan hænge sammen. Med den kommunale hjemmepleje har vi tænkt i fælles lokaler, og næste skridt er også at se på en mere fælles opgaveløsning."