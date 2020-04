For at begrænse coronasmitten indfører vi kønsopdelt undervisning på Tingbakkeskolen. Den besked i Aula fik nogle forældre til at få kaffen galt i halsen. Modelfoto: Adobe Stock

Lærerbesked i Aula til forældre på Tingbakkeskolen: Nu åbner skolen igen

Ugeposten Gribskov - 01. april 2020 kl. 13:48 Af Claus Johansen

Flere forældre til skolebørn på Tingbakkeskolen i Græsted var ved at få morgenkaffen galt i halsen, da de onsdag morgen fik en besked i kommunikationsplatformen Aula:

"Som I sikkert har hørt, begynder skolerne igen efter påske.

For at begrænse smitte, skal undervisningen fordeles ud på alle ugens syv dage, hvor eleverne skal inddeles i mindre grupper.

Det kommer i praksis til at se ud således:

Pigerne møder hver dag kl. 8.00-11.30.

Herefter er der så en pause, så der kan blive gjort rent i klasseværelserne.

Drenge møder hver dag kl. 13.00-16.30."

Herefter forklarer lærerne blandt andet, at for at forhindre smittespredning skal eleverne have blyant og viskelæder med - og også gerne håndsprit og engangshandsker.

Forvirring Ugeposten har talt med en forælder, som ikke havde luret, at det var en aprilsnar:

"Jeg var lidt forvirret over det, da jeg læste beskeden onsdag morgen. Det kunne godt være rigtigt, for det er jo en lille skole med få børn, så det kunne godt være en af de skoler, der først åbnede," siger en forælder, som ikke ønsker at få sit navn frem.

Et par timer senere kom der en ny besked i Aula fra lærerne:

"Vi kan forstå at nogen har taget vores mail alvorligt. Det var ment som en aprilsnar. Vi beklager meget!"

'Bare en joke' I mellemtiden havde formanden for udvalget for børn, idræt og familie, Natascha Stenbo Enetoft (V), ringet til Ugeposten:

"Hverken vores lærere eller leder skal have dårlig samvittighed over, at de har prøvet at løfte stemningen en lille smule. Det er jo bare en joke - ro på. Lad os tage lidt lettere på nogle ting og huske, at særligt 1. april skal man være skeptisk over for, hvad man læser," siger Natascha Stenbo Enetoft.

Lederen af Gribskolen (som Tingbakkeskolen er en del af), Nicolai Schlüter, bakker også sine lærere op, men understreger, at det ikke er skolen, som har udsendt aprilsnarren:

"Det er et lærerteam - det er ikke skolens aprilsnar. Lærerne har gjort det i en god mening, men vi kan godt se, at det for nogle kan virke upassende at bruge corona til en aprilsnar. Det vil vi gerne beklage. Men der er også kommet mange positive tilbagemeldinger over aprilsnarren," siger Nicolai Schlüter.