Se billedserie Signe og Flemming Bisp Høgh står bag Kødsnedkeren. Foto: Jan F. Stephan

Kødspecialist fejrer 10 år

På 10 år er Kødsnedkeren i Ørby blevet en af landets bedste slagtere

Ugeposten Gribskov - 10. marts 2020 kl. 10:50 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begyndte med kun Flemming Bisp Høeg, men her 10 år senere har Kødsnedkeren i den grad vokset sig stor. Ud over i dag at have seks-syv ansatte var Ørby-slagteren også med helt til det sidste, da årets slagter sidste år skulle kåres. Lørdag den 7. marts fejrer de 10 års jubilæum.

"Det er sjovt at tænke på, at der allerede er gået 10 år. Tiden er fløjet af sted," siger Flemming Bisp Høeg.

Udover placeringen i top tre blandt landets bedste slagtere i 2019 har Kødsnedkeren også fået et hav af medaljer for sine produkter. Flemmeing Bisp Høeg har da heller aldrig været i tvivl om, at det var kvalitetsvejen, han skulle gå.

"Hvis jeg skulle gøre det, skulle det være den her linje. Jeg startede alene og åbnede forretningen efter et års tid. Der fik jeg brug for lidt hjælp. Jeg havde måske troet, at der kunne være to-tre ansatte. Men jeg havde aldrig troet, at vi kunne vokse så meget, som det er sket," siger han.

Jubilæet bliver fejret fra kl. 11-14. Der vil blandt andet være besøg fra Kjøbenhavns slagterlaug, hvor to slagtere lægger vejen forbi. De kommer kørende i en original Ford T slagterbil fra 1923, som der i dagens anledning vil blive serveret en spegepølse fra. Derudover vil der være gratis pølser, fadøl og æblemost.