Knap en fordobling af hjemløse i Gribskov

Her opholder de hjemløse borgere sig (2019) Gaden: 5

Natvarmestue: 1

Herberg: 13

Familie og venner: 6

Andet: 5

Uoplyst: 1

Løbende orientering

"På baggrund af det her har jeg sagt, at jeg gerne vil have en sag på et af de kommende udvalgsmøder for at få orienteret os om den stigning, vi ser. Hvad er årsagen til det? Kan vi få en forklaring på det? Og hvad skal vi så lave af indsatser for at hjælpe folk ud af hjemløsheden?" siger udvalgsformanden, der også ønsker, at der skal indføres en procedure for, hvordan man følger udviklingen løbende.

Det vil nok undre nogen, at du ikke er blevet orienteret om, at der er sket en fordobling. Hvorfor er der ikke en alarm, der ringer?



"Der har ikke været tradition for at lægge sager op til udvalget – det er i hvert fald det, jeg har fået oplyst. Det vil jeg gerne have indført, for jeg vil gerne følge med i det. Jeg har ikke vidst, at jeg ikke fulgte med i det".

Kører i dagligdagen

At politikerne ikke er blevet oplyst om den store stigning, betyder dog ikke, at der ikke ydes en indsats, ifølge Birgit Roswall.

"Det hele kører i dagligdagen. Sagsbehandlerne arbejder med de mennesker, man er bevidst om, ikke har et sted at bo. Dem prøver man at holde fast i og hjælpe. Det har man hele tiden gjort, og det skal man ifølge lovgivningen," siger hun.