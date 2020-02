Når du sætter fingeren i glasset, flytter vandgrænsen sig en smule op, og når du fjerner den, falder den tilsvarende. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi det er en indikation af, at uanset hvem du er, så bringer du noget ind i denne verden, der ikke var der i forvejen. Foto: Adobe Stock

Klumme: Vi er alle noget værd

Lad være med at kigge efter hullet i vandet

Ugeposten Gribskov - 09. februar 2020 kl. 19:15 Af Inge Madsen, stresscoach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske kender du denne skrøne: Hvis du vil vide, hvor betydningsfuld, du er, så stik fingeren i et glas vand og tag den op igen. Størrelsen af det hul der bliver tilbage, er størrelsen på hvor betydningsfuld, du er.

Jeg tror, det citat har gjort mere skade, end man kan forestille sig. Den ligger som en underlægningsmusik til Janteloven og er bestemt ikke fremmende for vores mentale balance.

Om det stadig er praksis at fortælle det til skolebørn, ved jeg ikke, men jeg ved fra mig selv og fra min dagligdag som coach, at mange af os godt kunne bruge lidt mere selvværd.

Her er lidt inspiration til at øge selvværdet, så vi kan starte det nye år med motivationen i top.

Allerførst kan du flytte dit fokus fra der, hvor du stikker fingeren ned til kanten af glasset.

Når du sætter fingeren i glasset, flytter vandgrænsen sig en smule op, og når du fjerner den, falder den tilsvarende.

Hvorfor er det så vigtigt? Fordi det er en indikation af, at uanset hvem du er, så bringer du noget ind i denne verden, der ikke var der i forvejen! Noget som forsvinder med dig.

Du ER altså noget. Faktisk er du rigtig meget - både godt og skidt - ligesom alle os andre. Det er så op til dig at bestemme, hvilken del af dig du vil fylde dit liv med.

Hvilken del, du tør fylde dit liv med, for der skal mod til at være sig selv.

Mine tanker kommer, fordi jeg for nylig har haft en coaching samtale med en person, der havde overvejet at begå selvmord, fordi: "Verden har ikke brug for mig, jeg er bare til besvær". Den ramte noget i mig, da jeg selv havde samme tanke for omkring 20 år siden. Hos mig blev det min yngste datter på bare 6 år, der gjorde forskellen. Hun kom ganske enkelt ind og lagde sin arm om min hals og sagde: "Mor, du skal nok blive rask" og så gik hun ud og legede videre. Det var min redning.

Det gode liv Selvmordsstatistikkerne fortæller, at min klient og jeg ikke er de eneste, der tænker de nedgørende tanker, men vi er en del af de heldige, dem der møder en redningsplanke - en engel. Selvom det er en sygdom at have så negative tanker om sig selv, hører jeg alt for ofte mennesker sige om sig selv, at de jo heller ikke fortjener et godt liv. Derfor vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at sige: SLUDDER. Vi er ALLE noget værd - også du! Og selvfølgelig fortjener du et godt liv, men måske skal du lige finde ud af hvad "et godt liv" betyder for dig?

Negative tanker Nogen har specielle evner for ét, andre for noget andet. Nogle har evner, men har ikke turde sætte dem i spil - ofte som følge af tanken: "Hvad vil de andre sige"? "Jeg er jo ikke så god, som andre til det". Vi er så bange for at "blive ekskluderet" af vores gruppe.

Vi er alle afhængige af at føle os som et ligeværdigt medlem af en gruppe. Så det er klart nok, at tanken om at gøre noget gruppen ikke synes om, kan skabe bekymring. Men hvem er det, der har retten til at vurdere, om noget, du gør, gør dig glad? DIG! Ingen andre. Så længe det ikke skader andre, selvfølgelig.

Men måske er du overvældet af mange negative hændelser og deraf følgende negative tanker. Måske føler du dig fanget på bunden af et sort hul og ikke ved, hvordan du skal komme videre, måske synes du "bare" at livet er træls. At du har prøvet og prøvet, men uden held. Men uanset hvor hårdt det ser ud, er der lys for enden af tunnellen. Når bare vi tør acceptere den hjælp, der bliver tilbudt - eller bede om den hjælp, vi har behov for.

Jeg har coachet mennesker, der søgte job, men som var overbeviste om, at det aldrig ville lykkes, fordi de var for gamle, eller fordi deres speciale ikke længere var så efterspurgt. Men i det øjeblik, de vender deres fokus på de muligheder, der trods alt er og tror på, at det, de kan, kan hjælpe nogen eller løse en opgave, så sker der en forandring. De begynder at tro på sig selv. Deres selvtillid og selvværd får et løft - og de kommer i arbejde.

Teksten på gravstenen Vi vælger hver især, hvor vi vil lægge vores fokus. Hvilke evner vil vi sætte i spil? Vil vi være kærlige eller egensindige, gavmilde eller nærige, hjælpsomme eller det modsatte. Valget er ganske vist ofte ubevidst, men når vi retter fokus på det, og virkelig ønsker at skabe en forandring, så kan vi bevidst ændre det, vi ønsker. Det kræver blot, at vi lægger en plan for, hvordan vi vil nå det og arbejder på det.

Allerede i det øjeblik, at vi har fundet ud af, hvad vi vil arbejde med, er vi på vej mod at skabe en bedre version af os selv. Det betyder også, at vi - i stedet for at tænke på os selv som værende mindre værd end andre - kan begynde at tænke på, HVAD det er, vi gerne vil have, der skal stå på vores gravsten, når vi forlader denne verden. Hvad er det, vi gerne vil byde ind med for at gøre verden til et bedre sted. Også selvom "verden" for de fleste af os betyder vores egen lille gruppe eller del af verden. Hvad er det, vil vi huskes for? At vi var empatiske, kærlige, samarbejdsvillige, kreative eller...

Faktisk kan man se det som en stor gavebod, når først man tænker over det: At sætte sig ned og vurdere, om man er den, man i virkeligheden gerne ville være, eller om der er noget man vil ændre, noget man vil være bedre til. Og bagefter begynde arbejdet - og processen - mod at blive det. Dét giver både selvtillid - tillid til egne evner - og selvværd - tillid til egen værdi som menneske.

Så lad være med at kigge efter et hul i vandglasset, og lad være med at tro, at du ikke er noget værd. For det er du. Også selvom du ikke ændrer andet, end din opfattelse af dig selv. For du er noget værd.

Inge Madsen er stresscoach samt kursus- og foredragsholder. Se mere på ingemadsen.dk