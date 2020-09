Klub begynder at flytte brikkerne igen

3. september klokken 19.00 indledes sæsonen med Klubmesterskabet i lynskak, hvor det for alvor gælder om at kunne tage hurtige beslutninger. Hver spiller får nemlig kun fem minutter til hele partiet, og overskrider man sin betænkningstid har man tabt uanset, hvor mange brikker man fører med. Som traditionen foreskriver indledes der med socialt samvær over en bid brød og lidt at drikke.