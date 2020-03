Klinik i karantæne: Skaber travlhed hos lægerne

I morges måtte klinikken 'Lægerne i Græsted' lukke på ubestemt tid, da en af klinikkens tre læger er smittet med virussen corona.

Det betyder, at tre ud af de 25 læger i Gribskov Kommune er i karantæne - og det kan mærkes hos de resterende læger.

"Det betyder, at vi andre har mere at lave. Siden statsministerens tale i går har vi haft ganske meget at se til," siger Lars Jørgen Hansen.

Han er formand for de praktiserende læger (PLO) i Gribskov Kommune og arbejder i Gilleleje Lægecenter sammen med fire andre læger.

Der er i forvejen lægemangel i Gribskov, da en praksis lukkede i 2019, som ingen endnu har overtaget.

"Vi aflyser rigtig mange tider," siger Lars Jørgen Hansen og fortæller videre:

"Vi taler rigtig meget i telefon med folk, og så er vi jo også nødt til at se nogle enkelte indimellem".

Har I ryddet kalenderen for at kunne tage telefonen i stedet for?

"Nej, ikke fuldstændig. Vi ser også nogen i klinikken, som for eksempel har ondt i benet. Vi må også køre ud på besøg her og der, som ikke har noget at gøre corona-virussen".

Almindelige helbredstjek og for eksempel opfølgning af sukkersyge forsøger lægerne at udskyde, fortæller Lars Jørgen Hansen.

"Ældre mennesker, der er svækkede af sygdom, skal helst ikke udsætte sig for smitte ved at komme herop, hvis det på nogen måde er muligt. Men der kan jo være enkelte mennesker, der for eksempel har en livsvigtig kontrol som en blodprøve. Der må vi afveje risikoen ved, at de tager herop i forhold til, hvis de ikke får en blodprøve. Vi kigger på, hvad der vil gavne det enkelte menneske og den enkelte patient mest.

Kan I følge med?

"Ja, det kan vi godt - vi har bare meget at lave."