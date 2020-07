Se billedserie Kikhavn med Nikolaj Koppel i spidsen vandt 4-1 over Rågeleje. Foto: Lars Christiansen

Kendisser svedte på fodboldbanen: Kikhavn havde et ekstra gear

Ugeposten Gribskov - 23. juli 2020 kl. 15:59 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Digtoplæsning og fodbold. Det er normalt ikke noget, der hører sammen, men det gjorde det torsdag i sidste uge, hvor de to fiktive hold Rågeleje FF og Kikhavn BK tørnede sammen på Vejby Stadion, hvor et par hundrede tilskuere var mødt frem for at se de to hold.

I front for Rågelejes hold var Claus Meyer, mens Nikolaj Koppel stod i spidsen for Kikhavn, der vandt kampen 4-1. Kikhavn havde et ekstra gear efter pausen, og det blev udslagsgivende.

Kasper Steenbach - tidligere spiller for B 93 fra Østerbro - var bageste mand for Rågeleje, og han var i den grad med til at holde dem inde i kampen længe. Men det var ikke nok imod især Mark Rydahl fra Knokleriet i Lynæs og Hundested, der scorede to gange for Kikhavn.

Han fik god opbakning fra håndboldduoen Lars Jørgensen og Claus Møller, der gav stabilitet i de bageste geledder, mens Simon Koppel med sit løbepensum og taktiske overblik blev kåret til Man of the Match.

En af de lidt pudsige ting i kampen var, da tv-vært Thomas Skov begik straffespark mod landsholdsspiller Katrine Veje efter at have været på banen i bare 20 sekunder. Thomas Skov gjorde dog skaden god igen ved at læse egne digte op i pausen. Der blev også læst poesi op fra Benny Andersen og Jørgen Leth.

Kampens eneste gule kort blev givet til Nikolaj Koppel, der fældede komiker Brian Lykke, der rullede 12-14 gange rundt efter det benspænd.

Det forlyder, at da 75 procent af spillerne er over 40 år gamle, så døjer 75 procent af spillerne med skader nu.

Meyer fortsætter skovtur I samme moment kan det fortælles, at Claus Meyers »Verdens bedste skovtur« fortsætter på Fyrrestien ved Udsholt. Det kører nu frem til 1. august, hvor man på Fyrrestien 1A kan tage på udflugt.

- Vi justerer lidt på menuen. De hårdt prøvede pizzabagere ryger på ferie. Gode kokkekolleger kommer til. Flæskestegsandwichen kommer på arbejde, og vi vil fortsat lange masser af antipasti-tallerkener med grønt fra Kolsbæk og søde sommerdesserter over disken, står der i en meddelelse fra Claus Meyer, der også kan fortælle, at oplevelsesprogrammet byder på morgenyoga, sanketure, morgenløb og mange andre aktiviteter.