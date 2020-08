Kastede fyldt sodavandsdåse mod en bil og overfaldt føreren

En 18-årig mand fra Græsted kastede klokken 02.45 natten til onsdag en fyldt sodavandsdåse mod forruden på en anden bil, som passerede den 18-årige, da han kørte på Hillerødmotorvejens forlængelse.

Da den anden bil, som blev ført af en 43-årig mand, lidt efter holdt ind til siden på Roskildevej for at besigtige skaderne, kastede den 18-årige endnu en flaske mod ham, mens den 18-åriges medpassager, også en 18-årig mand fra Græsted, slog den 43-årige over hånden med en flaske.

Begge de 18-årige blev sigtet for vold og den 18-årige, som kastede sodavandsdåsen mod forruden af den 43-åriges bil, blev tillige sigtet for at forvolde fare for andres liv og førlighed.

Det oplyser Nordsjællands Politi.