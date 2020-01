Kampvalg i Venstre: Hvem skal afløse Kim Valentin?

Hvem skal afløse Kim Valentin som Venstres borgmesterkandidat ved det kommende kommunalvalg? Det bliver afgjort på en generalforsamling i partiet den 26. februar. Og mødet kommer helt sikkert ikke til at gå stille af sig.

Med over en måned til generalforsamlingen har tre kandidater allerede meldt deres kandidatur. Det er den nuværende formand for børn, idræt og kulturudvalget, Natasha Stenbo Enetoft, det er det tidligere byrådsmedlem Michael Bruun – og så er det webredaktøren for Venstre i Gribskov, Peter Agerbo.

Ifølge formanden for Venstre i Gribskov, Torben Dencker, er det usædvanligt, at så mange stiller op. Og faktisk kan flere kandidater stadig nå at komme til.

"Vi har ikke lukket listen, ligesom når man har almindelig kandidatopstilling. Det har vi ikke gjort her, fordi det ikke er sædvanligt, at vi har så mange, der stiller op. Jeg forventer, at der dukker mindst én kandidat til op, uden at jeg ved det bestemt. Det er bare en fornemmelse," siger han og fortæller, at Venstre-kandidater i teorien kan melde sit kandidatur til generalforsamlingen uden at have fortalt det på forhånd.

Venstre har i mange år siddet på borgmesterposten i Gribskov. Senest under Kim Valentin. Men ved kommunalvalget i 2017 gik partiet massivt tilbage. Her mistede de borgmesterposten og 13,2 pct. af stemmerne.

Men selvom der altså nu bliver kampvalg om formandsposten, håber Torben Dencker, at partiet efter valget vil samle sig om den nye spidskandidat. Bestyrelsen i partiet har derfor også besluttet, at de ikke peger på en kandidat.

"Jeg håber efterfølgende, at dem, der ikke bliver valgt, bakker op om spidskandidaten. Det har vi tradition for. Vi ved ikke, hvor mange af de erfarne i byrådsgruppen, der genopstiller. Vi har en fornemmelse af, at det gør de nok ikke. Derfor er det rigtig vigtigt, at dem, der er tilbage, kan holde sammen, også efter man er blevet fravalgt,” siger Torben Dencker, der også har et bud på, hvorfor så relativt mange medlemmer stiller op til kampen om spidskandidatsposten.

”Jeg tror, det er, fordi der er rimelig åbent. Der er jo ikke en oplagt spidskandidat. Michael Bruun sidder ikke i byrådet nu, men har 12 års erfaring fra tidligere. Natasha (Stenbo Enetoft, red.) er jo ny og har kun været med i den her periode. Det er de mest erfarne, men man kan ikke sige, at der er et oplagt emne."

"Og så har vi en Peter Agerbo stående uden for (byrådet, red.), der har lavet et kæmpe organisatorisk arbejde gennem mange år. Men vi har ikke en, der har den rigtig lange byrådserfaring, så derfor siger alle jo: ’Jeg tager sgu chancen’ og det kan jeg da godt forstå,” siger han.